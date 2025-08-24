Atlas vs. América: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido por la jornada 6 de la Liga MX?

Atlas se estrena en el Jalisco al mando de una nueva era de Diego Cocca, entrenador bicampeón con los rojinegros; América quiere pelear la parte alta (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Mexsport, IA Gemini, Liga MX, Club Atlas, Club América).

Atlas recibe a América en el Estadio Jalisco este domingo en uno de los partidos más esperados de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 en la Liga MX.

Los Rojinegros del Atlas buscan reaccionar con Diego Cocca mientras que las Águilas llegan motivadas y con la mira puesta en la parte alta de la tabla. El duelo promete intensidad, goles y el posible debut de Allan Saint-Maximin, uno de los fichajes más mediáticos del torneo.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido de Atlas vs. América?

El choque entre Atlas y América por la jornada 6 en el calendario del Apertura 2025 se disputa el domingo 24 de agosto a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

La casa de los Rojinegros se convierte en el escenario donde el local intenta sumar tres puntos clave frente a un rival que llega en gran momento, con el regreso de Diego Cocca al estadio que lo vio triunfar tras perder ante Querétaro.

Partido : Atlas vs. América

: Atlas vs. América Fecha : Domingo 24 de agosto de 2025

: Domingo 24 de agosto de 2025 Hora : 19:05 horas (CDMX)

: 19:05 horas (CDMX) Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara

Transmisión: ¿Dónde ver Atlas vs. América en vivo?

Los aficionados tienen varias opciones para seguir el partido, que será transmitido por las diferentes opciones en TV abierta, TV de paga y streaming de Televisa:

Canal 5 : transmisión en televisión abierta.

: transmisión en televisión abierta. TUDN : opción de TV de paga con cobertura completa.

: opción de TV de paga con cobertura completa. ViX Premium: transmisión en streaming para dispositivos inteligentes y computadoras mediante suscripción.

¿Cómo llegan Atlas y América al partido?

Atlas ocupa la posición 14 de la tabla con 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su último partido termina en empate ante Querétaro, resultado que deja molestia en la afición rojinegra por la falta de contundencia en los minutos finales; sin embargo, los ilusiona el regreso de Diego Cocca.

América vive un presente muy distinto. Se ubica en el cuarto lugar con 11 puntos, a 4 del líder Monterrey. Viene de un triunfo sólido como visitante ante Tigres (1-3), lo que fortalece su confianza rumbo a este compromiso.

El Atlas vs. América es un choque cargado de historia y pasión. En los últimos años, las Águilas han dominado, pero el Estadio Jalisco siempre le da un extra a los ‘Zorros’. Más allá de los tres puntos, este encuentro representa un examen para ambos: Atlas necesita dar un golpe de autoridad para recuperar el camino y América busca reafirmar su condición de candidato al título.

¿Será el debut de Allan Saint-Maximin?





El fichaje bomba del América, Allan Saint-Maximin, podría ver sus primeros minutos en la Liga MX. El jugador llega del Al-Ahli de Arabia Saudita en una operación superior a los 10 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, lo que lo convierte en uno de los refuerzos más costosos en la historia del club. Aunque no apunta a ser titular, su ingreso en el segundo tiempo puede cambiar el rumbo del partido.