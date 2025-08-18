Fechas, horarios y boletos de playoffs en la LMB: ¿Cómo quedan las Series de Zona y dónde ver los partidos?

¡Play ball en las Series de Zona de la LMB! Conoce todos los detalles de esta instancia en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, LMB).

¡Continúa la actividad con el rey de los deportes! Y es que están definidas las Series de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 2025 por lo que la emoción sube de nivel en la postemporada.

Ocho equipos mantienen vivo el sueño de conquistar la Serie del Rey (con Diablos Rojos como vigente campeón) y ahora se enfrentan en duelos llenos de intensidad y espectáculo para la afición.

Con cuatro equipos que sobrevivieron al primer playoff de la LMB en cada zona en busca de la gloria, te contamos todo sobre las Series de Zona: qué equipos están clasificados, el calendario oficial y dónde ver los juegos en vivo para que no te pierdas ni un detalle de esta instancia.

Series de Zona en la LMB: ¿Qué equipos clasificaron, cuándo y dónde ver EN VIVO? | Calendario completo

Las Series de Zona son las ‘semifinales’ de cada división (Norte y Sur) en los playoffs de la LMB 2025. Se disputan al mejor de siete juegos y el equipo que alcance primero cuatro victorias avanza a la Serie de Campeonato, antesala de la Serie del Rey.

Liga Mexicana de Béisbol: Equipos clasificados a las Series de Zona 2025

Zona Sur:

Diablos Rojos del México

Guerreros de Oaxaca

Piratas de Campeche

Pericos de Puebla

Zona Norte:

Algodoneros de Unión Laguna

Sultanes de Monterrey

Tecos de los Dos Laredos

Charros de Jalisco

Calendario y horarios de las Series de Zona LMB 2025

Los horarios de los juegos corresponden al tiempo del Centro de México y algunas de las transmisiones están aún por definirse pero todos los partidos se pueden ver mediante la suscripción de LMB.TV. Además, te compartimos dónde comprar boletos de manera oficial.

Así se jugarán las Series de Zona, de acuerdo con la LMB:

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México

Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca

Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos

Charros de Jalisco vs Algodoneros de Unión Laguna

Calendario de la LMB: ¿Cuándo empiezan las Series de Campeonato y la Serie del Rey?

De acuerdo con el calendario oficial de la LMB, las Series de Zona se llevarán a cabo entre el 19 y el 28 de agosto. De este modo, se tiene previsto que las Series de Campeonato se realicen entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre.

La Serie del Rey iniciaría el 9 de septiembre y se extendería, cuando mucho, hasta el 17 del mismo mes, en caso de que sea necesario llegar hasta un séptimo enfrentamiento.