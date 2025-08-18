Revancha en el Worlds Collide 2025: ¿Cuándo y dónde pelean Dominik Mysterio vs. El Hijo Del Vikingo?

Dominik Mysterio vs. El Hijo Del Vikingo es el duelo estelar de Worlds Collide 2025. (Fotos: IA / Instagram @wweespanol).

Tras la Triplemanía XXXIII de este fin de semana en la Arena Ciudad de México, la lucha libre tiene pactado otro momento histórico con Worlds Collide 2025.

Este evento que une a las superestrellas de WWE y Lucha Libre AAA en un mismo cuadrilátero viene con revancha confirmada: El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio.

¿Cuándo y dónde es Worlds Collide 2025?

Worlds Collide 2025 es el 12 de septiembre de 2025 en el The Pavilion at the Thomas & Mack Center, ubicado en Las Vegas, Nevada.

Este es el segundo Worlds Collide en el año, luego de la exitosa edición realizada en junio en California, que consolidó la unión WWE-AAA y en el cual El Hijo del Vikingo, derrotó con su 630 Splash a Chad Gable por el Megacampeonato AAA.

Dicha edición tuvo momentos virales como el error de Deyra Barrera al cantar el Himno Nacional en la ceremonia inaugural y una cartelera con estrellas como Mr. Iguana, Aero Star, Octagón Jr., Lince Dorado, Cruz del Toro, Dragon Lee, El Hijo de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown, Pagano, Santos Escobar y más.

WWE anunció revancha en el Worlds Collide. (Foto: Instagram @wweespanol).

El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio: Revancha por el Megacampeonato de AAA

La WWE confirmó en sus redes sociales que Dominik Mysterio reta nuevamente al Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA.

En Triplemanía XXXIII, el hijo de Rey Mysterio estuvo cerca de convertirse en campeón cuando parecía tener asegurada la victoria en la lucha Fatal 4-Way; sin embargo, la sorpresiva intervención de AJ Styles frustró sus planes y permitió que Vikingo aprovechara la oportunidad para retener con su característico 630°.

Molesto tras la derrota, Dominik lanzó un mensaje directo durante una entrevista con Más Lucha: “Hijo del Vikingo, te veo en Worlds Collide” y acusó a AJ Styles de ser “ese viejo” que lo privó del cinturón de AAA.

En Triplemanía XXXIII, Dominik sorprendió al público con un atuendo inspirado en su tío, el legendario Rey Mysterio, utilizó uno de los equipos originales del enmascarado como homenaje.

¿Dónde y cómo comprar boletos para Worlds Collide 2025?

Los boletos para Worlds Collide 2025 salen a la venta el 22 de agosto de 2025 en el portal oficial www.unlvtickets.com

Aún no se confirma el canal oficial de transmisión en vivo.