Bad Bunny vuelve a la lucha libre: Así fue su aparición con Rey Mysterio en Wrestlemania 39

¿Reguetón en la lucha libre? El cantante Bad Bunny fue parte de pelea entre Rey Mysterio y Dominik Mysterio en la WWE.

No es la primera vez que Bad Bunny se le ha visto en un evento deportivo, ya que el 20 de enero asistió a un partido de la NBA entre los Lakers de los Ángeles vs. Memphis Grizzlies en la Crypto.com Arena. En esta ocasión, el ‘Conejo Malo’ fue visto en la WrestleMania 39.

Se trata de uno de los eventos más longevos de la WWE en el que compiten los luchadores más populares de la temporada. El próximo 6 de mayo, Bad Bunny será el presentador de ‘Backlash’ un evento de la WWE que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Bad Bunny no solo asistió de espectador, ya que tuvo un pequeño rol durante la pelea principal de la competencia.

Bad Bunny comentó un evento de la WWE. (Foto: Instagram / @wwespanol)

Bad Bunny en la WrestleMania 39

“Damas y caballeros, denle la bienvenida al artista más escuchado en el mundo por tres años seguidos... la superestrella Bad Bunny”, dijo la presentadora del WrestleMania 39 antes del inicio de la pelea.

San Benito apareció sentado en la mesa de los comentaristas hispanohablantes del evento, con Marcelo Rodríguez y Jerry Soto, y comenzó a narrar lo que estaba sucediendo dentro del evento. Rey Mysterio entró en un coche rojo acompañado del cantante Snoop Dogg diciendo “viva la raza”.

En un punto de la pelea, Dominik Mysterio tenía subyugado a su contrincante e iba a dar el golpe final con una cadena de metal hasta que Bad Bunny saltó para quitarle el arma mientras Rey Mysterio se preparaba para contraatacar.

Los comentaristas le preguntaron a Bad Bunny porque ayudó a Rey Mysterio, a lo que el puertorriqueño contestó: “mi intención no era meterme, esto ya era demasiado”.

La WrestleMania 39 finalizó con la victoria de Rey Mysterio gracias al apoyo que recibió de Bad Bunny.

Bad Bunny se reúne con Rey Mysterio

La WWE publicó en sus redes sociales un video previo al evento en el que San Benito tuvo una breve conversación con Rey Mysterio en español.

“Vine a saludarte y felicitarte por el merecido Hall of Fame, yo lo vi desde casa, Me puso muy contento, así que felicidades”, dijo Bad Bunny al luchador que agradeció sus comentarios.

“Han sido 34 años de carrera, pero todo ha sido poco poquito. Nunca me han dado nada, yo me lo he ganado todo”, explicó Rey Mysterio y Bad Bunny finalizó la conversación diciendo: “gracias por representar a la raza entera, voy a narrar en español con los muchachos”.

Bad Bunny en la WWE

No es la primera vez que el intérprete de ‘Tití me preguntó' ha sido parte de un evento de la WWE, en 2021 participó en la WrestleMania 37 en donde incluso se subió al cuadrilátero a pelear.

En aquella ocasión, Bad Bunny no fue comentarista sino que fue uno de los luchadores dentro del ring. El puertorriqueño se presentó en equipo con Damian Priest para pelear contra The Miz y John Morrison.

Bad Bunny ya ha participado en eventos de la WWE. (Foto: Youtube / @WWE)

En un punto de la pelea, el cantante de ‘Moscow Mule’ saltó de una de las esquinas del cuadrilátero para caer encima de uno de sus contrincantes. Bad Bunny y Damian Priest se coronaron como los ganadores del magno evento de la WWE.

En una entrevista con Trevor Noah, Bad Bunny habló un poco sobre su entrenamiento para la WrestleMania 37 y aseguró que desde muy joven ha sido fanático de la lucha libre.

“Siempre he sido un fanático de la lucha libre, he colaborado con algunos luchadores en mis videos”, explicó el puertorriqueño quien reveló que su invitación a la WWE llegó tras la aparición de Booker T en uno de sus clips musicales.