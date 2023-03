‘Conejo luchador’: Bad Bunny será anfitrión en el ring de la WWE

Bad Bunny será anfitrión en el regreso de la WWE a San Juan luego de 18 años, ya que estará presente cuando la lucha profesional pise el Coliseo de Puerto Rico el próximo 6 de mayo en un evento al que se denominará ‘Backlash’.

El intérprete de ‘Me porto bonito’ expresó su emoción de formar parte de este deporte en un comunicado. “En 2005, cuando era niño, no pude asistir a la Revolución de Año Nuevo en el Coliseo. Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, dijo vía Variety.

El director de contenido de WWE y exluchador estadounidense, Paul ‘Triple H’ Levesque, aseguró que el ‘Conejo Malo’, el artista más escuchado en streaming, “es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”.

Fue en 2005 la última vez que los puertorriqueños fueron testigos de los ‘premium live events’ que se repite gracias a la demanda fuera de Estados Unidos.

Bad Bunny aficionado a la lucha libre

Desde pequeño, Bad Bunny ya conocía la lucha libre y ahora tendrá la oportunidad de explorarla en la pantalla grande cuando forme parte del elenco de la película El Muerto, basada en un cómic de Marvel.

El ganador en los premios Grammy 2023 dará vida a un luchador que tiene la habilidad de dar y quitar la vida, aunque también cuenta con una fuerza sobrehumana, resistencia física y la capacidad de regeneración.

El cantante fue parte de ‘Royal Rumble’ con el tema ‘Booker T’ –que se incluye en su álbum El Último Tour del Mundo–, pero ese no fue su primer acercamiento ya que en 2021 participó de la WrestleMania 37, cuando debutó como luchador frene a The Miz. Además, será un personaje en el videojuego WWE 2K23.

*Con información de EFE.