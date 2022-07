Bad Bunny critica al gobierno y sistema de electricidad de Puerto Rico durante concierto

Bad Bunny se presentó este 28 de julio en Puerto Rico como parte de su gira World’s Hottest Tour; dio show en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, y aprovechó los micrófonos para enviar un contundente mensaje a la compañía encargada de la distribución eléctrica en Puerto Rico y al gobierno de su país.

La noche de este jueves, el ‘Conejo Malo’ se presentó ante miles de personas en su país natal para cantar canciones como ‘Safaera’, ‘Party’ ‘La difícil y ‘Soy peor’, pero también cuestionó la labor de la empresa LUMA Energy, pues últimamente ha habido constantes apagones en la isla y los reclamos por parte de los ciudadanos incrementan. De hecho, aprovechó su canción titulada ‘El apagón’ para hablar del tema.

“Lo que les voy a decir ahora no es chiste: El único lugar que donde me presento y tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí… porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico”, sentenció el cantante.

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, también fue duramente criticado por el artista, que cuenta con una de las giras más redituables en la actualidad; mencionó que el gobierno actual es deficiente, y aunado a la compañía eléctrica del país, todo se vuelve un obstáculo para las y los habitantes.

“Tenemos todos los obstáculos encima. Tenemos un gobierno encima jodiéndonos la vida día tras día. El peor sistema eléctrico, se los digo yo. Está cabrón [...] LUMA pa’l carajo… Pierluisi, todos los mamabichos pa’l carajo también”, expresó el artista puertorriqueño, mientras era ovacionado por las y los asistentes al concierto.

Mensajes de Bad Bunny para Puerto Rico

El intérprete de ‘Moscow Mule’ también aprovechó para dar algunos mensajes de motivación y esperanza a las y los habitantes de Puerto Rico, pues el concierto además de desarrollarse dentro del Coliseo de Puerto Rico, también se transmitió en 13 lugares de la isla a través de algunas pantallas, según detalla la prensa local.

“El país es de nosotros y nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros somos los que tenemos que tomar el control. Yo creo en esta generación. Yo quiero vivir aquí por siempre con ustedes”, dijo Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante.

“Mi sueño es que yo, sin en algún momento tengo hijos, y que todos los que están aquí presentes, que tienen el deseo genuino de vivir por siempre en Puerto Rico, lo puedan lograr”, agregó Bad Bunny, mientras las y los asistentes aplaudían y gritaban.

De igual forma, mencionó que hay que cuidar las playas de la isla, e invitó a la gente a limpiarlas, pues las playas “son del pueblo”.