¿Quién es Miguel Ángel Fox, productor de Supernova Strikers, evento que tuvo 10 millones de espectadores?

Quién es Miguel Ángel Fox, organizador de Supernovas Striker, evento que alcanzó los 10 millones de espectadores.

¿Supernova Strikers llegó a México para quedarse? El domingo 17 de agosto se realizó la transmisión simultánea en diferentes plataformas digitales de un evento de combates entre creadores de contenido de diferente nacionalidad.

El evento se celebró en el emblemático Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde 20 mil personas que vieron pelear a sus personalidades favoritas.

De acuerdo con las primeras estimaciones, este evento captó la atención de 10 millones de espectadores a través de plataformas en línea como YouTube, Facebook, TikTok, Twitch, DAZN, entre otras. Aunque los organizadores del evento estiman que fueron más de 11 millones de espectadores.

¿Quién es Miguel Ángel Fox, organizador de Supernova Strikers?

Detrás del evento está la ‘mente maestra’ de Miguel Ángel Fox, un productor televisivo de una trayectoria de más de 20 años en Televisa, que ahora busca incursionar con este nuevo formato de entretenimiento digital.

Su carrera como productor inició en 1997 cuando colaboró para la producción de ‘El espacio de Tatiana’, según IMDb. Desde entonces estuvo involucrado en 24 reality shows televisivos, entre ellos ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘Netas Divinas’, ‘Por siempre RBD’, entre muchos otros.

Algunos de estos proyectos llevaron a Miguel Ángel Fox a ganar en nueve ocasiones un premio TVyNovelas en diferentes categorías y también estuvo nominado en 4 ocasiones.

La larga trayectoria de Miguel Ángel Fox en la televisión se puede describir con un estilo propio, ya que suele adaptar ideas internacionales al público hispano, apostar por formatos de alta producción, integrar tecnología, redes sociales y narrativa audiovisual, y enfocarse en la experiencia del espectador más allá de la pantalla.

El evento que organizó Miguel Ángel Fox contó con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que supervisó las peleas y garantizó la seguridad de los participantes mediante réferis profesionales, aplicación de exámenes médicos y reglas claras.

En el cuadrilátero estuvieron figuras como Franco Escamilla, Alex Montiel como Escorpión Dorado, Alana Flores, Gala Montes, Mario Bautista y Westcol.

Miguel Ángel Fox probó una fórmula exitosa y adoptó un modelo similar, al inspirarse en eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos, que se celebró el 26 de julio.

Este enfoque multiplataforma generó un fenómeno sin precedentes en México y posiciona a Supernova Strikers como un referente de los nuevos formatos de entretenimiento digital.

Sin embargo, será en próximo año en que se pueda consolidar o decaer como otros proyectos similares.