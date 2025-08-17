Nodal recibe nocaut de memes: Supernova Strikers desata ‘memiza’ en redes sociales

Christian Nodal, Alana Flores, Gala Montes y Escorpión Dorado fueron algunas de las figuras que protagonizaron una noche de 'Supernova Strikers' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini,

El evento de boxeo de celebridades Supernova Strikers, protagonizado por la pelea Alana Flores vs. Gala Montes, provocó una gran cantidad de memes en redes sociales.

Y es que, como ya hemos visto con eventos como ‘La Velada del Año V’, la combinación de celebridades, música y deporte es una fórmula exitosa y de gran impacto.

Además de el enfrentamiento de la streamer Alana Flores ante la actriz Gala Montes, hubo combates de gran calibre como el de Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado, los cuales no se escaparon de los memes.

Los mejores memes de Supernova Strikers 2025

Uno de los personajes que no se pudo pasar por alto como parte de los actos musicales en Supernova Strikers fue la presencia del cantante Christian Nodal, criticado por una reciente entrevista con Adela Micha donde reveló el proceso mediante el cual terminó su relación con Cazzu e inició una nueva con su actual esposa, la también cantante Ángela Aguilar.

En ese sentido, algunos usuarios en redes sociales esperaban una respuesta mucho más agresiva para el cantante; sin embargo, el público respondió y coreó al unísono, y a cappella, la canción ‘Adiós amor’. Algunos de sus detractores no quedaron contentos con el público en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Durante su presentación, Nodal preguntó a un público entregado “¿Dónde están los sinvergüenzas?”, frase que no cayó del todo bien a quienes piensan que no ha actuado de la mejor manera en sus relaciones sentimentales.

Hubo, sin embargo, quienes aceptaron que, pese a tener una postura similar con relación al actuar de Nodal, disfrutaron la presentación del cantante mexicano, uno de los más populares de los últimos años por su gran talento.

Sin lugar a dudas, fue imposible no comparar un evento de este tipo con otros como ‘La Velada del Año’ o ‘Stream Fighters’. Muchos mexicanos consideraron que este evento los superó a otros en cuanto a espectáculo se refiere.

¿Habrá muchos que jamás vuelvan a ver ‘La Velada del Año’? Y es que Supernova Strikers generó un gran impacto y es un evento regionalizado para el público mexicano. ¿Regresará el próximo año?

El periodista David Faitelson fue abucheado en los primeros momentos del evento por el público en el Palacio de los Deportes; sin embargo, ‘La Cotorrisa’ llegó a la mesa de comentaristas para ganarse los aplausos del público.

Desde luego, había mucha expectativa por ver a Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado; sin embargo, no fue una tarea tan sencilla para ellos bajar de peso y aún así pelear en más de 100 kg.

En cuanto a esa pelea, hay quienes aseguran que la entrada simplona de Franco Escamilla fue una alusión a Los Simpson. ¿Una broma realizada por parte del comediante? Seguramente.

Incluso, hubo quienes cayeron en cuenta que Álex Montiel (Escorpión Dorado) se tiró erróneamente un golpe sobre la cara.

En un momento de la pelea principal entre Alana y Gala Montes, ambas cayeron sobre la lona. Este momento no fue ignorado por los más asiduos tuiteros.

En una de las peleas más atractivas, el popular influencer Westcol cayó noqueado ante el mexicano Mario Bautista. Algunos de sus seguidores no pudieron evitar sufrir en ese momento.

En ese sentido, no pudieron evitar hacer memes sobre lo rápido que terminó la pelea, que estaba pactada a tres rounds de tres minutos, puesto que Bautista terminó con su rival en el segundo asalto.

Los grandes ritmos de las peleas, sin embargo, no fueron algo que agradó a todo el público, pues algunos usuarios en redes sociales consideraron que debían intervenir de una manera más activa los referees. Muestra de ello, los nocauts que hubo.

Pero también los aficionados de Mario Bautista se manifestaron, pues representaba a México ante Colombia, y consiguió el triunfo, por lo que muchos mexicanos lo vieron como una victoria para el local.

Momentos después, se dio a conocer que Westcol se dislocó el hombro en la caída sobre la lona. Desde luego, los memes no perdonaron.