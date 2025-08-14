¡No te contaron mal! Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en Roma: ‘Organicé una boda espiritual’

Christian Nodal afirmó que él jamás engañó a Cazzu, debido a que ellos terminaron definitivamente el 8 de mayo. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

¿Los rumores eran ciertos? El inicio de la relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar estuvo rodeado de especulaciones y una de las más fuertes fue una supuesta boda en Roma.

Desde un anillo, publicaciones de un estilista dedicado al arreglo de novias para el día de su boda y un maquillista llamando ‘señora Ángela Aguilar’ a la cantante, fueron las pruebas del presunto matrimonio del cantante Christian Nodal en Roma.

Y tras un año de rumores, finalmente el intérprete de ‘Dime como quieres’ confirmó que sí se llevó a cabo una ceremonia ‘espiritual’ en Italia, previo a la boda en México el 24 de julio.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en Roma?

En una reciente entrevista con el programa La Saga de la periodista Adela Micha, Christian Nodal comentó que él sintió una fuerte atracción por la cantante e hija de Pepe Aguilar durante la pandemia.

“Siempre la vi super bella, talentosa, no existía un coqueteo, todo pasó en la pandemia. Cuando le envíe la canción a mi suegro, la de ‘Dime como quieres’, ahí surgió el romance”, explicó; no obstante, la relación quedó en el olvido por cuatro años.

En este periodo, Nodal entabló un noviazgo con la cantante Belinda y al finalizar, comenzó una relación con Cazzu, la rapera argentina, tiempo en el cual no volvió a tener contacto con la menor de la ‘dinastía Aguilar’.

El cantante explicó que comenzó a salir con la intérprete de ‘Qué agonía’ el 14 de mayo, pero fue dos semanas después que él decidió formalizar la relación con una ceremonia.

Pese a que se disculpó con Cazzu, Christian Nodal asegura que en ningún momento le fue infiel. (Fotos: Cuartoscuro)

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo”, compartió con Adela Micha confirmando los rumores, aunque dejó en claro que todo sucedió de manera espontánea, pues el viaje solo lo hicieron para poder estar juntos sin que los viera nadie.

“Terminando un evento en Ensenada le dije: ‘vámonos de aquí, quiero caminar contigo de la mano, pero que no te tomen fotos’”, recordó, un viaje que para Nodal fue muy especial.

“Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, sentí el amor, se respiraba el amor por todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca (...) Jamás había encontrado al amor por las razones correctas, se dio todo. Nada fue planeado”, dijo.

Nodal comentó que fue tan improvisado que cuando él habló con el cantante Pepe Aguilar, el 22 de mayo, lo hizo solo para pedirle que le permiteirá ser el novio de Ángela.

¿Cómo fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Roma?

Christian indicó que el viaje sucedió luego de un concierto que él dio en Ensenada y aunque todo lo que vivieron fue especial, él tomó la decisión de casarse con ella desde que iban en el vuelo.

“No fue nada planeado, en el avión dije: ella es, ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir. Es darlo todo por el todo”, afirmó el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Los preparativos de la ceremonia los organizó de último momento e incluso se puso en contacto con uno de sus amigos que se dedica a la joyería para conseguir los anillos.

Historia de Stefano Comelli, maquillista especializado en bodas, en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Organicé una boda espiritual, porque la legal no se podía”, compartió. Nodal no dio más detalles sobre la ceremonia o quiénes estuvieron, “yo estaba fluyendo con la vida, tratando de hacer lo mejor que podía hacer”, agregó.

De acuerdo con las fechas que brindó Christian Nodal, la ceremonia se realizó solo 15 días después de que comenzó a salir con Ángela Aguilar y 21 días después de finalizar su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti: “Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé”, afirmó.

¿Christian Nodal engañó a Cazzu con Ángela Aguilar?

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ afirmó que él jamás engañó a Cazzu con Ángela Aguilar, debido a que primero terminó su relación con la argentina y posteriormente volvió a hablar con la artista mexicana.

“El 8 de mayo terminamos (…) Y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes. El ocho (de mayo) fue la definitiva para mí (…) Se acabó. Para ella, para mí, no hay más (…) Con Ángela empiezo a salir el 14 de mayo”, dijo.

Cazzu reveló que Nodal le paga muy poco como manutención de su hija Inti. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Además, antes de que comenzara a salir con la cantante de ‘Gotitas saladas’ y nueve días previo a la ceremonia en Roma, Christian Nodal afirma que habló con Cazzu para contarle que comenzaría a salir con alguien más: “el 20 de mayo yo le llamé”.

A pesar de ello, externó sus disculpas a Cazzu, debido a que no era su intención lastimar a su expareja: “pido perdón también a la madre de mi hija (…) Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses y demás”.