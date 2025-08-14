‘Me dijo que buscara otra mujer, éramos como roomies’: Nodal revela por qué terminó con Cazzu

Christian Nodal y Cazzu tuvieron una relación de casi 2 años que terminó en mayo de 2024. (Fotos: Cuartoscuro)

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar nació en el mismo mes en que él se separó de Cazzu, situación que provocó miles de reacciones en redes sociales. ¿Pero cuándo terminaron exactamente?

Recientemente, el cantante de música regional mexicana dio una entrevista en la que se disculpó con Cazzu, pero a la vez quiso desmentir todo lo que se dijo en torno a una supuesta infidelidad de Christian con Ángela.

De igual forma, narró cómo fueron los últimos meses del noviazgo que sostuvo con la mamá de su hija, Inti, con la que duró casi dos años y hubo algunas intermitencias en su historia, que terminó el 8 de mayo de 2024.

Así fueron los últimos meses en la relación de Nodal y Cazzu

En conversación con la periodista Adela Micha, el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’ explicó que, a pesar de que el anuncio oficial de su separación el 23 de mayo, esta ocurrió semanas antes.

De hecho, el cantante de Caborca, Sonora reveló que hubo varios ‘truenes’ antes del definitivo, por lo que considera que la relación ya era muy inestable.

Cazzu y Nodal duraron casi dos años y tienen una hija en común. (Cuartoscuro)

“Terminamos la relación el 8 de mayo, hubo mucha confusión (…) y para serte bien sincero, nosotros ya habíamos terminado seis veces antes”, asegura el cantante, e hizo hincapié en aquella fecha del 8 de mayo.

Para Cazzu y Nodal, la relación ya estaba terminada, pero.no quisieron hacerlo público entonces porque no consideraban que fuese necesaria alguna explicación y era algo más de ellos. Y se dieron cuenta de que ‘ya no daba para más’ porque ya no se expresaban con amor hacia el otro.

“Ya lo que salía nuestra boca no eran gritos, no eran malas palabras tampoco, siempre fue todo bastante elocuente”, pero ya no dio para más aquella relación.

¿Cazzu le sugirió a Christian Nodal que tuviese una amante? Esto dice el cantante

Dentro de este vaivén de terminar y regresar, Nodal asegura que hubo un momento en que la cantante de ‘Nena trampa’ le propuso tener una amante para que la situación se mantuviera estable sin que hubiese mayor esfuerzo de ambas partes.

“Una de las sugerencias era como: ‘Sí, yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien’. Así fue en una de las previas ya para terminar”, asegura el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Cazzu supuestamente le sugirió a Nodal tener una amante. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Cazzu y Nodal lucharon por salvar su relación

Pese a todas las rupturas previas a la definitiva, los papás de Inti lucharon por mantener su relación; de hecho, Nodal no quería que esta terminara, pero inevitablemente pasó.

“Sinceramente, no quería dejar morir la relación, y yo quería estar presente todos los días para mi hija. De verdad quería ser una familia, y estoy consciente que la otra parte también quería eso. Los dos luchamos mucho por eso (pero) se acabó la química, no se pudo”, sentencia.

La convivencia entre ellos ya no era la de una pareja, sino de amigos o personas que viven juntos, según describe el mismo artista de regional mexicano.

“Éramos como roomies; éramos amigos, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa, esa pasión. De nuestra boca no salía nada que fuera de amor, es muy duro continuar con una relación así”.