Como el hijo de AMLO, Cazzu reacciona al regaño de Maluma: ‘Está muy contento dentro de su privilegio’

Cazzu señala que Maluma tiene ciertos privilegios en su paternidad que no le permiten empatizar. (Fotos: Cuartoscuro)

La crítica de Jose Ramón López a Maluma no es la única que recibió el cantante colombiano, del que también habló Cazzu en su reciente visita a México, previa a sus conciertos en el Auditorio Nacional.

Julieta Cazzuchelli, conocida simplemente como Cazzu, presentó su libro Perreo, una revolución en nuestro país, y en conversación con algunos medios, se le cuestionó por la acción de Maluma en un concierto en México.

Recordemos que el artista de género urbano regañó a una mujer que estaba en su reciente show en el Palacio de los Deportes, por llevar a un bebé de un año.

¿Qué dijo Cazzu de Maluma?

A diferencia de Maluma, que se convirtió en padre en 2024 de una bebé llamada Paris, ‘la reina del trap’ no juzgó a la mujer que iba con su bebé a un concierto.

En cambio, destaca que, probablemente, los privilegios que goza ‘Maluma Baby’ para el cuidado de la pequeña Paris no le permiten ver que hay más matices dentro de una paternidad y maternidad responsable.

“Él (Maluma) está teniendo una experiencia de ser padre. Quizá está muy feliz, muy contento dentro de sus privilegios de la educación, de ser quien es y de tener a una madre que puede cuidar (a su bebé) para la profesión”, señaló Cazzu en dicha conferencia de prensa.

Además de no querer juzgar a la mujer que llevó a su bebé a un concierto, considera que hay diferentes situaciones por las que decidió que el pequeño la acompañara.

“Obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación. ¿Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto? Quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”, agregó la cantante de ‘Nena trampa’.

Cazzu explica los riesgos de llevar niños a un concierto

Aunque muchas personas interpretaron las palabras de la expareja de Christian Nodal como ‘defensa’ para la mamá del niño que expuso a su hijo a fuertes decibeles de música, lo cierto es que no la defendió, solo no la juzgó.

“Nosotros hoy podemos ponernos serios y decir: ‘Sí, quizá no fue lo ideal’, no sabemos qué hora era, no sabemos (…) o lo que fuese, pero es algo que pasa comúnmente, y a mí me ha pasado en mis conciertos”, menciona.

Como artista, ella siempre procura el bienestar de los menores, sobre todo si estos se encuentran hasta adelante y corren el riesgo de ser empujados o de lastimarse de alguna forma.

“Cuando hay niños delante, a nosotros que hacemos trap, que hacemos más como un lío grande de saltar; de hecho la gente se empuja, uno siempre pide que los niños se vayan para atrás”, señala sobre sus shows.

¿Qué pasó en el concierto de Maluma con la fan que llevó a su bebé?

Como parte de su gira Pretty + Dirty World Tour, Maluma dio un concierto en el Palacio de los Deportes en el que cantó éxitos como ‘Hawái’ y ‘Borro Cassette’, pero hubo un momento en el que la tensión se hizo presente.

El cantante colombiano detuvo el show porque desde el escenario observó una situación que le llamó la atención y alarmó: una mujer con un bebé de aproximadamente un año, en las primeras filas.

Preocupado, Maluma primero le preguntó la edad del menor y luego criticó que aquella mujer lo llevara a un lugar donde el ruido no es sano para él, y menos a esa edad.

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo? ¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, expresó, mientras el público celebraba sus palabras.

Al final, le pidió ser más consciente al momento de llevar a su hijo a ciertos lugares, como un concierto, pues él ni siquiera es consciente de lo que ocurre a su alrededor.

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”,