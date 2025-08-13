¿Maluma fue ‘prepotente y fantoche’? Esto dicen los pediatras sobre llevar a bebés a conciertos

La AEP desaconsejo a los padres que lleven a los niños pequeños a conciertos por los altos niveles de ruido. Foto: Especial: El Financiero

Después de que José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, criticara a Maluma por reprender a una madre que acudió a su concierto con un bebé, la Asociación Española de Pediatría (AEP) desaconsejó que los padres lleven a niños pequeños a este tipo de eventos.

La polémica surgió cuando López Beltrán expresó en su cuenta de X que el cantante colombiano fue “prepotente y fantoche” por regañar a la madre durante el concierto.

“Con todo respeto, tu música romántica es buena, pero cuidar al público no es jugar a papá. La mamá fue irresponsable, pero tú, Maluma, te viste más pose, prepotente y fantoche que artista profesional”, criticó en su cuenta oficial de X.

La AEP advirtió que este tipo de eventos puede afectar los oídos de los niños pequeños, ya que los altos niveles de ruido podrían causar daños irreversibles en cuestión de segundos.

“En bebés y niños pequeños, el oído es especialmente vulnerable, ya que sus estructuras auditivas aún están en desarrollo y carecen de mecanismos de protección”, advierte la AEP. La organización recuerda que la OMS recomienda que la población infantil no se exponga a niveles superiores a 85 decibelios por más de una hora.

¿Por qué la exposición a ruidos altos puede dañar el oído de los bebés?

A partir de 70 dB, la exposición prolongada ya puede acumular riesgo de daño. En espectáculos de música en vivo diseñados para adultos se alcanzan los 110 y picos de 130 decibelios cerca de los altavoces, niveles suficientes para provocar un perjuicio irreparable en cuestión de segundos en los más pequeños.

Las consecuencias de un trauma acústico agudo pueden incluir pérdida auditiva temporal o permanente, acúfenos (pitidos, que en lactantes solo se deducen por su comportamiento) y daño neurosensorial irreversible.

¿Cómo reaccionó Maluma ante la fan que llevó a su bebé al concierto en CDMX?

El llamamiento de los pediatras españoles llega después de que Maluma suspendiera un concierto en Ciudad de México para reprochar a una fan por llevar a su bebé menor de un año.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, donde se observa a Maluma detener la música para dirigirse a la mujer y preguntarle la edad del menor.

“Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?”, le espetó.

El colombiano también criticó que la mujer meciera al niño “como si fuera un juguete”.

“Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto. Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenció antes de continuar con el espectáculo.

Ruido excesivo puede dañar la audición de los lactantes, advierten

Los efectos de una sobreexposición al ruido en lactantes no siempre son inmediatos ni fáciles de reconocer porque, a diferencia de los adultos y niños más mayores, no pueden comunicar molestias como pitidos o pérdida de audición temporal.

Por ello, es aconsejable vigilar los posibles signos de alerta después de un evento ruidoso: llanto inconsolable o irritabilidad repentina; sobresaltos exagerados o persistentes ante sonidos; parpadeo frecuente o gestos evidentes de incomodidad; apatía o somnolencia anormal; falta de reacción ante sonidos habituales o movimientos repetidos de frotarse los oídos o tocarse la cabeza.

La sociedad científica establece recomendaciones específicas según la edad del menor:

Lactantes y menores de 6 años no deberían asistir a conciertos o festivales de adultos, incluso aunque porten protección auditiva , ya que el riesgo de daño es elevado.

, ya que el riesgo de daño es elevado. Escolares (6-12 años) solo deberían ir si el evento está adaptado (volumen controlado, zonas seguras) y se cumplen estrictamente todas las medidas de protección .

. Para adolescentes mayores de 12 años sigue siendo imprescindible usar protección adecuada, respetar los tiempos de exposición y evitar situarse cerca de los altavoces, limitando además la frecuencia de estas exposiciones.

También debería usar orejeras específicas para su edad, nunca tapones pequeños por riesgo de atragantamiento; mantenerse al menos a 30 metros de distancia de los altavoces y situarse en zonas laterales y que no permanezca en entornos con niveles superiores a 85 dB a un máximo de 30 o 60 minutos.

Con información de EFE