Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado en Supernova Strikers HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea?

Alana Flores vs. Gala Montes es la pelea estelar de Supernova Strikers Orígenes 2025, aunque la cartelera para este domingo también tiene otros duelos esperados, como Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Julio César Chávez entrenó al Escorpión Dorado (personaje de Álex Montiel), quien se tomó muy en serio su preparación para enfrentar a Escamilla y viajó a Tijuana para aprender de la leyenda del boxeo.

El boxeo se combinará con música en vivo de artistas internacionales como: Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta.

El enfrentamiento, que se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes, promete ser un espectáculo sin precedentes en México que combina el boxeo con el entretenimiento digital y la música en vivo.

El youtuber Escorpión Dorado enfrenta a Franco Escamilla tras entrenar con Julio César Chávez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

¿Cuándo es la pelea Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado?

La función de Supernova Strikers está programada para el domingo 17 de agosto de 2025, desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La pelea Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado es coestelar y arranca a las 21:30 horas, después de varios combates preliminares y presentaciones musicales.

El combate está pactado a cuatro asaltos. El Escorpión ha declarado que confía en ganar “por decisión unánime”, aunque aseguró que le dará “chance” a Escamilla para que aguante todos los rounds.

El comediante Franco Escamilla ha estado trabajando en su condición física y resistencia, demostrando que no subirá al ring solo por espectáculo, sino también con la intención de dar una pelea seria.

La rivalidad entre ambos se ha calentado en redes sociales, donde han intercambiado bromas y provocaciones, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más comentados del evento.

Supernova Strikers: ¿Dónde ver EN VIVO el evento?

La transmisión del evento puede seguirse en diferentes formatos:

Streaming internacional: DAZN

DAZN Redes sociales oficiales: Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing

Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing Cines: Funciones especiales en salas de Cinépolis de todo México

La preparación del Escorpión Dorado con Julio César Chávez

En un encuentro con la prensa, el Álex Montiel, youtuber que ha entrevistado a Claudia Sheinbaum y a otras personalidades, aseguró que Chávez lo recibió con entusiasmo y le compartió varios consejos técnicos:

Aprendió a perfeccionar el gancho de izquierda , especialidad del excampeón.

, especialidad del excampeón. Trabajó en giros de cintura y movimientos para esquivar golpes.

y movimientos para esquivar golpes. Recibió instrucción en cómo conectar con potencia usando todo el cuerpo.

La pelea de Franco Escamilla está pactada a cuatro asaltos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

“Julio César es un chingón, me enseñó sus mejores trucos y me inspiró un montón. Suda como pollo rostizado, pero todavía está entero”, declaró Montiel.

No es la primera vez que Chávez se involucra en eventos de este tipo, pues en 2022 entrenó a Ari Gameplays para una pelea similar.

Cartelera completa de Supernova Strikers 2025

El espectáculo contará con cinco peleas principales, música en vivo y la participación de figuras del entretenimiento:

17:00 hrs. | Pre-Show: Alfombra + Peleas Preliminares

| Pre-Show: Alfombra + Peleas Preliminares 18:00 hrs. | Inicio Supernova Strikers Amigo

| Inicio Supernova Strikers Amigo 18:15 hrs. | Presentación Alan Arrieta

| Presentación Alan Arrieta 18:30 hrs. | Luis “Pride” VS Shelao

| Luis “Pride” VS Shelao 19:00 hrs. | Presentación Xavi

| Presentación Xavi 19:30 hrs. | Mercedes Roa VS Milica

| Mercedes Roa VS Milica 20:00 hrs. | Presentación Christian Nodal

| Presentación Christian Nodal 20:30 hrs. | Westcol VS Mario Bautista

| Westcol VS Mario Bautista 21:00 hrs. | Presentación Gabito Ballesteros

| Presentación Gabito Ballesteros 21:30 hrs. | Franco Escamilla VS Escorpión Dorado

| Franco Escamilla VS Escorpión Dorado 22:00 hrs. | Presentación María Becerra

| Presentación María Becerra 22:30 hrs. | Alana vs. Gala Montes

Además, los integrantes de La Cotorrisa estarán como comentaristas oficiales y el youtuber Berth-Oh será el host principal del evento.

Boletos: precios y disponibilidad

Las entradas para Supernova Strikers se venden en Ticketmaster, con precios que van de $488 a $7,320 MXN. Varias zonas cercanas al ring ya están agotadas: