Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado en Supernova Strikers HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea?

Alana Flores vs. Gala Montes es la pelea estelar de Supernova Strikers Orígenes 2025, aunque la cartelera para este domingo también tiene otros duelos esperados, como Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado
Julio César Chávez entrenó al Escorpión Dorado (personaje de Álex Montiel), quien se tomó muy en serio su preparación para enfrentar a Escamilla y viajó a Tijuana para aprender de la leyenda del boxeo.
El boxeo se combinará con música en vivo de artistas internacionales como: Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta.
El enfrentamiento, que se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes, promete ser un espectáculo sin precedentes en México que combina el boxeo con el entretenimiento digital y la música en vivo.
¿Cuándo es la pelea Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado?
La función de Supernova Strikers está programada para el domingo 17 de agosto de 2025, desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.
La pelea Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado es coestelar y arranca a las 21:30 horas, después de varios combates preliminares y presentaciones musicales.
El combate está pactado a cuatro asaltos. El Escorpión ha declarado que confía en ganar “por decisión unánime”, aunque aseguró que le dará “chance” a Escamilla para que aguante todos los rounds.
El comediante Franco Escamilla ha estado trabajando en su condición física y resistencia, demostrando que no subirá al ring solo por espectáculo, sino también con la intención de dar una pelea seria.
La rivalidad entre ambos se ha calentado en redes sociales, donde han intercambiado bromas y provocaciones, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más comentados del evento.
Supernova Strikers: ¿Dónde ver EN VIVO el evento?
La transmisión del evento puede seguirse en diferentes formatos:
- Streaming internacional: DAZN
- Redes sociales oficiales: Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing
- Cines: Funciones especiales en salas de Cinépolis de todo México
La preparación del Escorpión Dorado con Julio César Chávez
En un encuentro con la prensa, el Álex Montiel, youtuber que ha entrevistado a Claudia Sheinbaum y a otras personalidades, aseguró que Chávez lo recibió con entusiasmo y le compartió varios consejos técnicos:
- Aprendió a perfeccionar el gancho de izquierda, especialidad del excampeón.
- Trabajó en giros de cintura y movimientos para esquivar golpes.
- Recibió instrucción en cómo conectar con potencia usando todo el cuerpo.
“Julio César es un chingón, me enseñó sus mejores trucos y me inspiró un montón. Suda como pollo rostizado, pero todavía está entero”, declaró Montiel.
No es la primera vez que Chávez se involucra en eventos de este tipo, pues en 2022 entrenó a Ari Gameplays para una pelea similar.
Cartelera completa de Supernova Strikers 2025
El espectáculo contará con cinco peleas principales, música en vivo y la participación de figuras del entretenimiento:
- 17:00 hrs. | Pre-Show: Alfombra + Peleas Preliminares
- 18:00 hrs. | Inicio Supernova Strikers Amigo
- 18:15 hrs. | Presentación Alan Arrieta
- 18:30 hrs. | Luis “Pride” VS Shelao
- 19:00 hrs. | Presentación Xavi
- 19:30 hrs. | Mercedes Roa VS Milica
- 20:00 hrs. | Presentación Christian Nodal
- 20:30 hrs. | Westcol VS Mario Bautista
- 21:00 hrs. | Presentación Gabito Ballesteros
- 21:30 hrs. | Franco Escamilla VS Escorpión Dorado
- 22:00 hrs. | Presentación María Becerra
- 22:30 hrs. | Alana vs. Gala Montes
Además, los integrantes de La Cotorrisa estarán como comentaristas oficiales y el youtuber Berth-Oh será el host principal del evento.
Boletos: precios y disponibilidad
Las entradas para Supernova Strikers se venden en Ticketmaster, con precios que van de $488 a $7,320 MXN. Varias zonas cercanas al ring ya están agotadas:
- Sección E: $488
- Sección D: $976
- Sección C: $1,220 (AGOTADO)
- Sección B: $2,196 (AGOTADO)
- Sección Pista: $3,050 (AGOTADO)
- Sección A: $7,320 (AGOTADO)