Adrián Marcelo se une a Alana Flores vs. Gala Montes: ‘Imagínate estar encerrado con esa matricida’

Alana Flores recibe el apoyo de Adrián Marcelo, quien antes tuvo una discusión con Gala Montes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, Supernova Strikers).

Adrián Marcelo, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, externó su apoyo a la streamer Alana Flores en su próxima pelea contra Gala Montes en el evento Supernova Strikers que se realizará en Ciudad de México el domingo.

Adrián Marcelo tuvo una fuerte discusión con Gala Montes, tras la que el creador de contenido regiomontano salió ‘por la puerta de atrás’ del reality show y no mediante la nominación de ‘La Casa de los Famosos México’. Ahora, se decantó por la streamer públicamente.

¿Qué se dijeron Adrián Marcelo y Alana Flores previo a pelea ante Gala Montes?

Luego de un intenso cara a cara entre Alana Flores y Gala Montes, la streamer mexicana recurrió a X para desahogarse: “hoy superé mi prueba de paciencia”.

Esto no le fue ajeno a Adrián Marcelo, quien le contestó a Alana y le deseó suerte en su pelea: “Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una ch*nga, para que no le queden ganas de abrir el hocico (...). Éxito, Alana”.

Alana no lo ignoró sino todo lo contrario. La streamer mexicana le echó ‘más fuego a la leña’ a unos cuantos días de su pelea: “le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, sentenció.

Gala Montes refirió a Adrián Marcelo ante Alana y mencionó fotos ‘deep-fake’

Durante el cara a cara reciente, Gala hizo alusión a Adrián Marcelo: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres”, expresó Montes.

Asimismo, Gala Montes recordó la polémica por las fotos deep fake de Alana y la acusó de decir cosas con la intensión de generar contenido. “No te estoy atacando”, aseguró la actriz antes de empezar a cruzar más palabras entre ambas.

Sobre las fotos, Alana aclaró en sus redes sociales: “Ayer Gala mencionó el tema de mis supuestas fotos íntimas, solo quiero reiterar que son falsas y alteraron mi imagen sin mi consentimiento. Su comentario puede causar desinformación y hago esta publicación porque hasta la fecha sigo siendo acosada con un contenido manipulado”.

¿Quién es Alana Flores y cómo llegó al boxeo?

Alana Flores, originaria de Nuevo León, es influencer y ‘tricampeona’ invicta en boxeo de exhibición. Antes de subirse al ring, trabajó como recepcionista y estudiaba Economía pero comenzó a hacer transmisiones en vivo durante la pandemia y todo cambió.

Su carisma y disciplina la llevaron a tener millones de seguidores en redes sociales, además de ser presidenta del equipo Raniza en la Kings League y la Queens League; por otro lado, decidió iniciarse en el boxeo.

¿Cuántas peleas lleva Alana Flores?

Alana Flores tiene tres combates previos:

Dúo en La Velada del Año IV (victoria) con Amablitz (victoria)

(victoria) con Amablitz (victoria) Contra María Alejandra Villegas ‘MAV’ en Stream Fighter 3 (victoria)

(victoria) Contra Ari Geli en La Velada del Año V (victoria)

Su pelea contra Gala Montes será su cuarta presentación sobre el ring en el novedoso y creciente circuito de peleas de boxeo entre celebridades y personajes de internet.

Alana Flores vs. Gala Montes es la pelea estelar como parte del evento Supernova Strikers (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, Instagram: @galamontes, @alanafloresf).

Pelea de Alana Flores vs. Gala Montes: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo?

La pelea estelar se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el domingo 17 de agosto de 2025, con un evento que inicia actividades desde las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Además de Alana y Gala, el evento Supernova Strikers incluye enfrentamientos destacados como:

Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado

Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis Pride vs. Shelao

La función combina deporte y música con artistas como Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi y Gabito Ballesteros.

¿Dónde ver la pelea de Alana vs. Gala Montes en vivo?

La pelea entre Alana y Gala, junto con todo el evento Supernova Strikers, se transmite por:

Redes sociales de Supernova Boxing: Facebook, YouTube, TikTok, Twitch

DAZN.com

Salas de Cinépolis

Los boletos para el evento están disponibles en Ticketmaster, con precios desde $488 hasta $7,320 pesos mexicanos (sujetos a disponibilidad).

La polémica por el peso previa a la pelea

El combate entre Alana y Gala generó controversia por peso y estatura. Inicialmente, Alana debía pelear con 54 kg y Gala con 62 kg, pero tras negociaciones se decidió sin límite de peso. Los guantes serán de 12 oz para Alana y 14 oz para Gala, y la pelea tendrá 3 rounds de 2 minutos por asalto.

Durante una transmisión en vivo, ambas discutieron sobre las condiciones pactadas. Alana acusó que el mánager de Gala habría engañado a la actriz para firmar ciertas condiciones, y se metió con sus hábitos: “A ti te engañó tu mánager para que, por fuera firmara una cosa, y a ti decirte otra porque tú tenías problemas con la comida. Yo cedí“, condenó.