¿Ya es lo menos? Boletos ‘Hospitality’ del Mundial 2026 en México se venden desde 34 mil pesos por partido

Los servicios 'Hospitality' de la FIFA incluyen comodidades más allá del simple acceso al estadio, por un coste desde los 34 mil pesos (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro).

Los boletos ‘Hospitality’ para el Mundial 2026 en México ya están disponibles para aquellos aficionados al futbol que quieran desembolsar para vivir una experiencia llena de lujos.

Estos paquetes premium no solo garantizan los mejores asientos, sino también experiencias de lujo con gastronomía gourmet, bebidas selectas y atención personalizada.

¿Qué son los boletos ‘Hospitality’ del Mundial 2026 y qué incluyen?

Los boletos Hospitality son la opción más exclusiva para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ofrecen mucho más que la entrada al estadio; entre algunas de sus ofertas se encuentran:

Asientos preferentes (laterales, centrales o junto a la cancha).

(laterales, centrales o junto a la cancha). Acceso VIP y entrada sin filas.

y entrada sin filas. Menús diseñados por chefs, algunos con estrellas Michelin .

. Bebidas premium y coctelería artesanal .

. Oportunidad de conocer leyendas del fútbol y obtener souvenirs exclusivos.

En México, la experiencia estará impregnada de gastronomía y cultura local, con platillos típicos, tequila, música y ambiente 100% mexicano.

Precios de los boletos Hospitality del Mundial 2026 en México: ¿Cuánto cuesta un boleto VIP en CDMX, Guadalajara y Monterrey?

La FIFA y su socio oficial On Location han fijado precios que varían según sede, tipo de paquete y fase del torneo. En México, los boletos van desde los $34,700 MXN.

Ésta es la lista de precios de inicio por los paquetes de un único partido que se ofertan por el momento:

Tipos de paquetes Hospitality y sus características

Pitchside Lounge – Asientos a pie de campo premium servicio de hospitalidad, bebidas exclusivas, oferta gastronómica, invitados especiales, estacionamiento, regalos.

– Asientos a pie de campo premium servicio de hospitalidad, bebidas exclusivas, oferta gastronómica, invitados especiales, estacionamiento, regalos. VIP – Asientos elevados con vista panorámica, servicio de hospitalidad, bebidas premium, gastronomía local, actuaciones musicales, estacionamiento.

– Asientos elevados con vista panorámica, servicio de hospitalidad, bebidas premium, gastronomía local, actuaciones musicales, estacionamiento. Trophy Lounge – Asientos de primera laterales, servicio de hospitalidad, bebidas de colección de autor, platos por chefs locales, experiencia inmersiva, estacionamiento en un ambiente de primera clase.

– Asientos de primera laterales, servicio de hospitalidad, bebidas de colección de autor, platos por chefs locales, experiencia inmersiva, estacionamiento en un ambiente de primera clase. Champions Club – Asientos preferentes, servicio de hospitalidad, oferta selecta de bebidas, gastronomía de fusión global, experiencias inmersivas; sin estacionamiento.

– Asientos preferentes, servicio de hospitalidad, oferta selecta de bebidas, gastronomía de fusión global, experiencias inmersivas; sin estacionamiento. FIFA Pavilion – Pensado para el aficionado tradicional, con asientos preferentes, servicio de hospitalidad, con oferta selecta de bebidas, comida callejera gourmet, zonas temáticas y sin estacionamiento.

¿Cómo comprar boletos Hospitality para el Mundial 2026?

Para comprar boletos ‘VIP’ para el Mundial de 2026 en México, debes ingresar al sitio web ‘Hospitality’ de la FIFA y seleccionar la opción que prefieras.

Además de boletos individuales, también puedes comprar boletos por sede (desde $142,400 MXN) o por toda la fase de grupos y 16avos de final de un equipo en particular (desde $130,950 MXN).

¿Cómo comprar boletos estándar para el Mundial de 2026?

Si quieres comprar boletos estándar para el Mundial de 2026, estás a tiempo, puesto que actualmente se lleva a cabo la primera fase de preventa de acuerdo con un comunicado de la FIFA; sin embargo, debes considerar que la preventa de boletos para el Mundial es para clientes de tarjetas VISA.

En este caso, debes seguir estos pasos: