Jornada 6 de la Liga MX Femenil: Fechas, horarios y resultados al momento del Apertura 2025

Jornada doble en la Liga MX Femenil; no te pierdas de toda todos los detalles y toda la acción de esta fecha 6 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock/Liga MX Femenil).

La jornada 6 de la Liga MX Femenil llega con intensidad y partidos clave que definirán el rumbo en el calendario del torneo Apertura 2025, que supera su primer tercio, en una fecha doble.

América, que jugará contra Barcelona, lidera la tabla tras la jornada 5 de Liga MX Femenil con paso perfecto, seguido muy de cerca por Tigres y Pumas, que mantienen una fuerte ofensiva y buena defensa. Toluca también quiere afianzarse en la zona alta.

En contraste, equipos como Tijuana, Puebla, Querétaro y Mazatlán buscan su primera victoria, lo que añade tensión y dramatismo a sus próximos partidos.

Conoce, a continuación, todos los detalles de la jornada 6 del futbol mexicano femenil.

Fechas y horarios oficiales de la Jornada 6 de Liga MX Femenil

La jornada 6 se disputa en dos días: martes 12 y miércoles 13 de agosto de 2025. Esta doble fecha marcará un punto crucial para las aspirantes a Liguilla, donde cada punto pesa para definir posiciones.

Cruz Azul 4-0 Rayadas de Monterrey

Rayadas llegaba con cuatro victorias al hilo con el cartel de ser una ofensiva letal y una muy sólida defensa; sin embargo Cruz Azul se llevó los tres puntos en una goleada ‘rompequinielas’.

Querétaro 2-2 Pachuca

Pachuca, que defiende su título este torneo, empató con Querétaro a dos goles en el Estadio Olímpico Alameda. Se reparten un punto para cada quien que sabe a poco para las ‘Tuzas’ y mucho para las queretanas.

Atlético San Luis 0-0 Atlas

San Luis y Atlas, que sigue victorias, se dividen puntos en un mezquino partido sin goles en el Estadio Alfonso Lastras.

Tigres vs Tijuana

Fecha: Martes 12 de agosto

Martes 12 de agosto Hora: 19:00 (CDMX)

19:00 (CDMX) Dónde ver: Fox Sports

Tigres presume una plantilla poderosa con Jenni Hermoso, María Sánchez y Diana Ordóñez encendidas. Tijuana aún no gana en el torneo y llega como víctima a San Nicolás.

León vs Juárez

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Miércoles 13 de agosto Hora: 17:00 (CDMX)

17:00 (CDMX) Dónde ver: Streaming

León y Juárez se miden en un duelo parejo. Ambos equipos han mostrado altibajos, pero tienen plantel competitivo. Partido ideal para sumar y escalar posiciones.

América vs Puebla

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Miércoles 13 de agosto Hora: 19:00 (CDMX)

19:00 (CDMX) Dónde ver: ViX y YouTube

América llega con paso perfecto, ofensiva contundente y orden en defensa. Puebla no ha sumado puntos. Todo apunta a una victoria azulcrema.

Toluca vs Chivas

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Miércoles 13 de agosto Hora: 19:00 (CDMX)

19:00 (CDMX) Dónde ver: ViX y YouTube

Toluca es una de las sorpresas del torneo con figuras como Eugénie Le Sommer. Chivas busca estabilidad y recuperar terreno tras un inicio irregular. Partido de alto nivel.

Mazatlán vs. Pumas

Fecha: Miércoles 13 de agosto

Miércoles 13 de agosto Hora: 21:00 (CDMX)

21:00 (CDMX) Dónde ver: Streaming

Mazatlán no ha ganado y sufre en todas las líneas. Pumas está invicto y aspira a mantenerse entre los primeros lugares. El equipo universitario parte como favorito.

Santos vs. Necaxa

El partido entre las ‘laguneras’ y las ‘centellas’ se pospone hasta el 4 de septiembre, informa la página oficial de la Liga MX Femenil.

Tabla de la Liga MX Femenil

Con el América Femenil como líder indiscutido del torneo, así es como está la tabla de la Liga MX Femenil actualmente: