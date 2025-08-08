Partidos de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Apertura 2025?

La Jornada 5 de la Liga MX Femenil llega con duelos clave que podrían mover la parte alta y baja de la tabla. Entre los encuentros más atractivos destacan el choque de Rayadas vs. Mazatlán, con las regias buscando acercarse al liderato, y el compromiso del líder América, que quiere mantener su paso perfecto.
Las ‘Águilas’ tuvieron un vuelo impecable durante la Jornada 4 de la Liga Femenil MX, luego de vencer con un marcado 11-0 al Querétaro. Tras las ‘azulcrema’ están las chicas del Tigres, quienes firmaron su éxito al triunfar con 5 goles sobre el Mazatlán, colocándose en la segunda posición de la tabla.
Con equipos como el Puebla, Querétaro y Tijuana queriendo salir del fondo de la tabla de posiciones da inicio la Jornada 5 de la Liga Femenil MX que tiene programados 9 nueve partidos para este fin de semana.
¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?
La quinta fecha se disputará entre el viernes 8 y sábado 9 de agosto de 2025, con nueve partidos que pondrán a prueba tanto a los equipos que buscan mantenerse invictos como a los que necesitan reaccionar para escalar posiciones.
Querétaro vs. Atlético San Luis
- Fecha: viernes 8 de agosto
- Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)
- Sede: Estadio Olímpico Alameda, Querétaro
- Canal: No disponible
Chivas vs. Cruz Azul
- Fecha: viernes 8 de agosto
- Hora: 5:00 pm
- Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco
- Canal: No disponible
Rayadas vs. Mazatlán
Las dirigidas por Amelia Valverde llegan en quinto lugar tras tres victorias consecutivas y buscarán aprovechar la fragilidad defensiva de Mazatlán, que ha recibido 19 goles en solo cuatro partidos.
- Fecha: viernes 8 de agosto
- Hora: 7:00 pm
- Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León
- Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil
Atlas vs. Tigres
Las Amazonas de Jenni Hermoso, segundas en la tabla, quieren seguir presionando al América y enfrentan a un Atlas que ha tenido un arranque irregular.
- Fecha: viernes 8 de agosto
- Hora: 7:00 pm
- Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco
- Canal: No disponible
Juárez vs. Tijuana
- Fecha: viernes 8 de agosto
- Hora: 9:00 pm
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
- Canal: No disponible
Puebla vs. Pumas
- Fecha: sábado 9 de agosto
- Hora: 12:00 pm
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla
- Canal: No disponible
Pachuca vs. Santos
Las Tuzas, vigentes campeonas, buscan recuperarse tras su derrota ante Toluca y sumar tres puntos ante un Santos que pelea por subir posiciones.
- Fecha: sábado 9 de agosto
- Hora: 5:00 pm
- Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo
- Canal: No disponible
Necaxa vs. América
El líder invicto América quiere mantener su paso perfecto frente a un Necaxa que necesita sumar para escapar del fondo de la tabla.
- Fecha: sábado 9 de agosto
- Hora: 5:00 pm
- Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes
- Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil
Toluca vs. León
- Fecha: sábado 9 de agosto
- Hora: 7:05 pm
- Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México
- Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil
Tabla de la Liga MX Femenil: ¿Cómo van las posiciones antes de la Jornada 5?
El América lidera con 12 puntos, seguido por Tigres, Pumas y Toluca con 10. Rayadas es quinto con 9 unidades, mismas que Chivas, mientras Pachuca suma 7. Más abajo se encuentran Juárez (7) y León (5). Así va la tabla general antes de la Jornada 5.