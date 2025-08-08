Partidos de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Apertura 2025?

Algunos de los partidos de la Jornada 5 se podrán seguir mediante el canal de YouTube Liga Femenil MX. (Foto: Shutterstock/ ligafemenil.mx)

La Jornada 5 de la Liga MX Femenil llega con duelos clave que podrían mover la parte alta y baja de la tabla. Entre los encuentros más atractivos destacan el choque de Rayadas vs. Mazatlán, con las regias buscando acercarse al liderato, y el compromiso del líder América, que quiere mantener su paso perfecto.

Las ‘Águilas’ tuvieron un vuelo impecable durante la Jornada 4 de la Liga Femenil MX, luego de vencer con un marcado 11-0 al Querétaro. Tras las ‘azulcrema’ están las chicas del Tigres, quienes firmaron su éxito al triunfar con 5 goles sobre el Mazatlán, colocándose en la segunda posición de la tabla.

Con equipos como el Puebla, Querétaro y Tijuana queriendo salir del fondo de la tabla de posiciones da inicio la Jornada 5 de la Liga Femenil MX que tiene programados 9 nueve partidos para este fin de semana.

¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil?

La quinta fecha se disputará entre el viernes 8 y sábado 9 de agosto de 2025, con nueve partidos que pondrán a prueba tanto a los equipos que buscan mantenerse invictos como a los que necesitan reaccionar para escalar posiciones.

Querétaro vs. Atlético San Luis

Fecha: viernes 8 de agosto

viernes 8 de agosto Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)

5:00 pm (hora del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Alameda, Querétaro

Estadio Olímpico Alameda, Querétaro Canal: No disponible

Chivas vs. Cruz Azul

Fecha: viernes 8 de agosto

viernes 8 de agosto Hora: 5:00 pm

5:00 pm Sede: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

Estadio Akron, Zapopan, Jalisco Canal: No disponible

Rayadas vs. Mazatlán

Las dirigidas por Amelia Valverde llegan en quinto lugar tras tres victorias consecutivas y buscarán aprovechar la fragilidad defensiva de Mazatlán, que ha recibido 19 goles en solo cuatro partidos.

Fecha: viernes 8 de agosto

viernes 8 de agosto Hora: 7:00 pm

7:00 pm Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil

Atlas vs. Tigres

Las Amazonas de Jenni Hermoso, segundas en la tabla, quieren seguir presionando al América y enfrentan a un Atlas que ha tenido un arranque irregular.

Fecha: viernes 8 de agosto

viernes 8 de agosto Hora: 7:00 pm

7:00 pm Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco Canal: No disponible

Juárez vs. Tijuana

Fecha: viernes 8 de agosto

viernes 8 de agosto Hora: 9:00 pm

9:00 pm Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Canal: No disponible

Puebla vs. Pumas

Fecha: sábado 9 de agosto

sábado 9 de agosto Hora: 12:00 pm

12:00 pm Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Canal: No disponible

Pachuca vs. Santos

Las Tuzas, vigentes campeonas, buscan recuperarse tras su derrota ante Toluca y sumar tres puntos ante un Santos que pelea por subir posiciones.

Fecha: sábado 9 de agosto

sábado 9 de agosto Hora: 5:00 pm

5:00 pm Sede: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Canal: No disponible

Necaxa vs. América

El líder invicto América quiere mantener su paso perfecto frente a un Necaxa que necesita sumar para escapar del fondo de la tabla.

Fecha: sábado 9 de agosto

sábado 9 de agosto Hora: 5:00 pm

5:00 pm Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil

Toluca vs. León

Fecha: sábado 9 de agosto

sábado 9 de agosto Hora: 7:05 pm

7:05 pm Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Canal: ViX y YouTube de la Liga MX Femenil

Tabla de la Liga MX Femenil: ¿Cómo van las posiciones antes de la Jornada 5?

El América lidera con 12 puntos, seguido por Tigres, Pumas y Toluca con 10. Rayadas es quinto con 9 unidades, mismas que Chivas, mientras Pachuca suma 7. Más abajo se encuentran Juárez (7) y León (5). Así va la tabla general antes de la Jornada 5.