Dictan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr.: Hijo de ‘la leyenda’ se queda en la cárcel

A solo dos días de su deportación a México, Julio César Chávez Jr. recibió prisión preventiva justificada en su primera audiencia por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Enrique Hernández Miranda, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora (el penal de máxima seguridad donde está JC Chávez Jr.), le impuso la medida cautelar mientras se resuelve su situación jurídica, señala Reforma.

Después de la primera audiencia, su defensa solicitó la duplicidad del plazo para definir su situación jurídica. Hasta ahora, el hijo de Julio César Chávez se queda en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 en Hermosillo, Sonora.

¿Cuándo se sabe si vinculan o no a proceso a Julio César Chávez Jr.?

Gracias a la duplicidad del plazo que se le concedió a la defensa del boxeador mexicano, será el sábado a las 17:00 horas en una audiencia cuando se resuelva su vinculación o no vinculación a proceso.

En caso de que sí exista vinculación a proceso del famoso, el Juez Federal dará una fecha posterior para conocer su posible sentencia.

A Julio César Chávez Carrasco se le imputa por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, explica el mismo diario.

¿Por qué deportaron a Julio César Chávez Jr.?

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), Chávez Jr. enfrentaba desde 2023 una orden de aprehensión por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas. Su nombre había sido vinculado a investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa desde 2019. La deportación se concretó luego de su arresto en California, donde además se le señaló por ingresar de forma irregular y por inconsistencias con su estatus migratorio.

El proceso de detención y entrega a México

El exboxeador fue detenido en Estados Unidos poco después de su participación en una pelea contra el influencer Jake Paul. Tras su arresto, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante seis semanas, hasta que el 18 de agosto fue entregado en Nogales, Sonora, a las autoridades mexicanas. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 11, ubicado en Hermosillo.

Los señalamientos en su contra

Las acusaciones que pesan sobre Chávez Jr. son de alto impacto: delincuencia organizada y tráfico de armas. Estos cargos lo relacionan directamente con actividades del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales con mayor presencia en México y Estados Unidos. Según reportes oficiales, las investigaciones que lo involucran comenzaron hace más de cuatro años y forman parte de un expediente amplio sobre tráfico ilícito en la región.

Información en desarrollo...