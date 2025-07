¡Primer round! Frida Muñoz, esposa de Chávez Jr. y viuda de hijo del ‘Chapo’, se pelea con Mhoni Vidente

Primer Round: En esta esquina Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez, en la otra la reconocida astróloga Mhoni Vidente.

El problema surgió cuando la tarotista declaró que Muñoz está en proceso de divorcio del boxeador mexicano y que ya tiene una nueva pareja.

La exesposa de Édgar Guzmán Muñoz, hijo del’ Chapo’, respondió en una historia de Instagram donde pidió “no decir mentiras”.

Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr. están casados. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Qué dijo Frida Muñoz de Mhoni Vidente?

Frida Muñoz se molestó con Mhoni Vidente por decir que ella tenía una nueva relación romántica tras la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos.

Asimismo, la tarotista de origen cubano, dijo que así le “arreglan” papeles para estar legalmente en territorio estadounidense, señalamientos que Muñoz negó.

“No, señora, no tengo otra pareja y no, tampoco nadie me va a arreglar papeles porque soy ciudadana estadounidense desde que nací, en lugar de buscar clics, debería buscar la verdad, la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre prevalece”, escribió.

Además, añadió que no respeta a las personas porque solo le interesa la visualización de sus declaraciones.

“Qué triste que inventen historias sin el menor respeto por la verdad, ni por las familias, solo para obtener vistas (...) Además es Donald Trump, no Donal Tron”, criticó la esposa de Chávez Jr.

Esto como respuesta a un video donde apareció Mhoni Vidente, en el cual opinó del caso del hijo de JC Chávez y señaló que el boxeador mexicano no va a ser deportado.

“Él no va a venir a México, se va a quedar en EU como testigo protegido, ya no vamos a conocer más porque lo esconden, se va a divorciar de su pareja porque tienen muchos problemas y ella no quiere saber nada de él (...) Su papá va a vender su casa en Sinaloa y en Tijuana”, explicó.

Frida Muñoz respondió a Mhoni Vidente por sus declaraciones contra JC Chávez Jr. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Quién es Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr.?

Frida Muñoz Román nació en 1987 y actualmente es la esposa de Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos.

Ella finalizó una licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en la misma rama.

Es mamá de la cantante Frida Sofía Guzmán, nieta del ‘Chapo Guzmán, fruto de su relación con Édgar Guzmán, primogénito del narcotraficante mexicano. Édgar fue asesinado en 2008 cuando tenía alrededor de 22 años.

Luego del asesinato, Muñoz se fue a Estados Unidos, donde conoció al hijo de la leyenda del boxeo mexicano, con quien actualmente tiene dos hijos y está casada.

Mhoni Vidente opinó del caso de la detención de JC Chávez Jr. (Foto: Facebook @Mhonivident)

En 2021, surgieron rumores de un divorcio, pero ella precisó que se dieron una “nueva oportunidad”, declaró para el programa Despierta América.

Frida tiene colaboraciones con marcas de moda, con quienes trabajó a través de sesiones de fotografías, en logística y organización de pasarelas o en la promoción de las prendas.

Tiene una faceta como cantante que aunque no despegó, en su cuenta de Instagram comparte momento donde interpreta canciones en eventos privados o en reuniones familiares.