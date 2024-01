La historia de (des)amor de Frida Muñoz, exnuera del ‘Chapo’, y Julio César Chavez Jr.

La primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos después de ser detenido por posesión ilegal de armas de fuego resulto caótica, ya que Frida Muñoz, esposa del boxeador, presentó una demanda de divorcio a través de su representante legal.

En los documentos se mencionaba que Chávez fue detenido en posesión de varias armas, entre ellas un rifle de alto calibre. Por ello, un juez civil le dio a Muñoz una orden de protección de emergencia, vigente hasta finales de este mes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja anuncia una separación, pues desde hace aproximadamente tres años los problemas entre ellos se han vuelto más evidentes.

Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr. han anunciado su separación varias veces. (Foto: Instagram @fridamuro)

Lo que se sabe sobre la relación de Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr.

Antes de casarse con Julio César Chávez Jr., Frida Muñoz fue reconocida por estar casada por Edgar Guzmán López, primogénito del narcotraficante líder del cartel de Sinaloa, el ‘Chapo’ Guzmán, con quien en 2006 tuvo a su hija Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Sin embargo, Guzmán López murió el 8 de mayo de 2008 tras un ataque personal perpetrado por unos sicarios, quienes le dispararon mientras se encontraba en el centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Tras quedarse viuda, se dio a conocer que inició una relación con Julio César Chávez Jr.; se desconoce en qué momento o cómo se conocieron, así como el tiempo que llevan casados, aunque Frida tiene fotos en su perfil de Instagram que datan de 2015 donde ya están juntos e incluso ya había nacido su primera hija.

Actualmente tienen dos hijos juntos, además de la primogénita de Frida, a quien tuvo con Edgar Guzmán.

Publicación de Frida Muñoz en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuántas veces han anunciado su separación Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr.?

La primera vez que se conoció una crisis matrimonia entre Frida y Julio César Jr. fue en mayo de 2021, cuando la firma de abogados Legal & Trust, misma que lo representó en ese entonces, emitió un comunicado anunciando que fue él quien solicitó el divorcio a su esposa.

“Por instrucciones del Sr. Julio César Chávez Jr. esta firma tiene a bien comunicar, que es intención de nuestro representado llevar a cabo los procedimientos legarles pertinentes, a fin de disolver el vínculo conyugal que a la fecha se ha mantenido con su respetable esposa, la Sra. Frida Muñoz Román”, se lee en el texto citado desde la cuenta oficial del hijo de ‘La Leyenda’.

Historia de Julio César Chávez Jr. en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

En enero de 2022, ella ofreció una entrevista para Despierta América en donde aseguró que, si bien sentía amor y cariño por el papá de sus hijos pequeños, la situación había sido complicada hasta ese momento gracias a la ‘enfermedad’ del boxeador.

“He pasado por cosas difíciles con mis parejas. Él es una buena persona, es el padre de mis hijos y lo quiero mucho, no te voy a hablar mal de él, por respeto a mis hijos y a sus padres, que también saben el problema y lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, pero al final es una persona enferma, que no sabe lo que dice”, explicó.

Desde entonces se habían mantenido con un perfil relativamente tranquilo, pues incluso festejaron el cumpleaños 37 de Julio César Chávez Jr. en familia. No obstante, en julio de 2023 el panorama cambió.

Chávez Jr. dijo desde las redes sociales de su hermano Omar que se iba a divorciar de Frida, luego de acusarla de maltrato y bullying debido a sus supuestos problemas con el alcohol.

La pareja había señalado su separación en varias ocasiones. (IG @FridaMuro)

“A mis hijos los amo, pero he decidido separarme de la mujer con la que estoy. Ella llegó a la casa tomada, me empujó, me quitó mis redes sociales”, dijo en primera instancia Chávez Carrasco.

“Se me hace injusto que cada vez que ella quiere me quita mi Instagram, se aprovecha de mi circunstancia, de que estuve internado, ojalá tenga la dignidad para darme mi teléfono”, agregó el hijo de Julio César Chávez.

Para noviembre, Muñoz comentó que siempre temía por la seguridad de su esposo y desmintió que él estuviera en un psiquiátrico, como se había difundido. Sin embargo, este 9 de enero ella fue la que presentó una solicitud de divorcio en contra de JC Chávez Jr.