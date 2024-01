Julio César Chávez Jr. consterna al boxeo: ‘Todo estará bien con el favor de Dios’, dice Sulaimán

El arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por posesión ilegal de armas ha causado que diversas personalidades reaccionen a la situación que enfrenta, desde su papá hasta Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Julio César Chávez confirmó a través de un comunicado que su hijo fue detenido este 8 de enero y ya se encontraba trabajando con su abogado Guadalupe Valencia para resolver la situación: “Ha sido un largo camino... Le pido a dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz”.

¿Qué dijo Sulaimán de Julio César Chávez Jr.?

A través de X (antes Twitter), Sulaimán compartió dicho mensaje del campeón mexicano y agregó:

“La comunidad del boxeo nacional y mundial consternados con la situación actual de nuestro campeón Julio César Chávez Jr. La familia WBC en apoyo incondicional a la familia Chávez y en especial a nuestro querido campeón J.C. Chávez. Todo estará bien con el favor de Dios”.

Mauricio Sulaimán habló sobre la detención de Julio César Chávez Jr. (Foto: X).

A inicios de diciembre de 2023, Sulaimán se reunió con él y le dedicó una publicación en Instagram:

“Fue tan agradable pasar tiempo de calidad con Julio Cesar Chávez Jr. en San Francisco este sábado pasado, lo está haciendo muy bien y estoy muy orgulloso de él y de su voluntad de seguir por el buen camino”.

Julio César Chávez Jr. se reunió con Sulaimán a finales de 2023.

¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr.?

A sus 37 años, Julio César Chávez Jr. ha estado en medio de varias polémicas fuera del cuadrilátero, del cual se ha ausentado desde 2021.

Chávez Jr. ha aceptado que consume sustancias y el año pasado tuvo una recaída luego de tomar pastillas para bajar de peso; incluso ha estado internado en centros de rehabilitación, lo que le causó enojo contra su papá, según dijo en el podcast Un Round Más: “Al principio decía: ‘Está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí’”.

Julio César Chávez y su hijo han tenido una relación complicada. (Foto: Cuartoscuro)

A finales de diciembre, el boxeador hizo una transmisión donde llamó “basura” a su papá, lo acusó de haber golpeado a su mamá, de secuestrarlo e intentar matarlo, luego de ello, en su mensaje de Año Nuevo él le respondió:

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Dios te bendiga, hijo y ojalá, Dios quiera, que te caiga un rayito de luz y deja de hablar pendejadas”.

También se mostró preocupado por no poder ir a Estados Unidos a ayudarlo: “Si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro... Las cosas han empeorado muchísimo... las leyes son otras, me tiene restringido, dice que ya no soy su papá. Me da mucha tristeza, mucho sentimiento”.

Y las cosas empeoraron aún más, con su detención del 8 de enero, la cual, según TMZ, fue en Los Ángeles por la presunta posesión de un ‘arma fantasma’ (imposible de rastrear) en su casa.

Se reportó que la supuesta arma encontrada tras una inspección en su casa era un rifle, por lo que cometería un delito al ser ilegal.

También se mencionó que las autoridades acudieron a su domicilio luego de que un aficionado llamó a la policía porque consideró que el boxeador podría ser un peligro para él mismo.

Según declaraciones de su abogado Michael A. Goldstein a Los Angeles Times este 9 de enero, Chávez sigue detenido en Valley Jail de Van Nuys:

“Lo más importante es el bienestar de Julio en este momento. Él tiene un sistema de apoyo increíble, y solo queremos asegurarnos de ponerlo en la mejor posición para tener éxito y para superar lo que ha sido un par de meses difíciles”.

Asimismo, el abogado destacó que Chávez Jr. no tiene antecedentes de posesión de armas de fuego, por lo que el siguiente paso es sacarlo de la custodia.