Julio César Chávez Jr. se divorcia de Frida Muñoz, a quien acusa de maltrato y violencia

Julio César Chávez Jr. utilizó las redes sociales de su hermano Omar para hacer una denuncia pública en contra de su esposa Frida Muñoz durante una transmisión en vivo y anunciar su divorcio luego de acusarla de maltrato y bullying debido a sus supuestos problemas con el alcohol.

El boxeador mexicano dijo que, pese a que había prometido no volver a hablar de su familia luego de las polémicas con su anexo por adicciones, decidió separarse porque “ella llegó a la casa tomada, me empujó, me quitó mis redes sociales”, explicó.

Asimismo, detalló que no es justo que cada vez que quiere le quita su teléfono y afirmó que se aprovecha de que estuvo internado. “Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying, no me lo merezco”, detalló quien reveló que por estar cerca de sus hijos “he aguantado mucho tiempo, me he hecho el tonto”.

El pugilista afirmó que lo mandó corriendo “sin ropa” a casa de su hermano, además que le ha hecho ideas erróneas sobre él a su padre, Julio César Chávez.

“Porque tengo dignidad, porque soy alguien que le ha dado todo y que la ama, no pienso soportar que llegue ebria empujándome y que quiera calentarle la cabeza a mi papá con cosas. Me voy a divorciar, me voy a separar”.

Sin embargo, le deseó lo mejor y le pidió que le regrese sus pertenencias como las “cuentas en México”, de las que no dio más detalles. “Basta de tanto bullying, de que me quiera echar a la policía, de calentarle la cabeza a mi papá sobre mí”.

Frida Muñoz y Julio César Chávez Jr. formaron una familia. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Quién es Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr.?

Antes de conocer al deportista, Frida mantuvo una relación sentimental con Edgar Guzmán López, primogénito del líder del cartel de Sinaloa, ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue asesinado en el 2008. De esa unión nació su hija, a la que luego le dio la bienvenida a nuevos integrantes a su familia con Chávez Jr.

Frida estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecmilenio, así como una maestría en Administración de Negocios y Finanzas.

Esta no es la primera vez que ventilan sus conflictos de pareja, ya que ya habían anunciado su ruptura en 2021 después de que el deportista la acusó de infidelidad, aunque poco después detuvieron el proceso y se dieron una nueva oportunidad en el amor.