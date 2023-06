Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué por la prensa mientras su papá estaba hospitalizado

Shakira ha vivido momentos difíciles tras su ruptura luego de 12 años de relación con el exfutbolista Gerard Piqué, por lo que tras su mudanza a Miami con sus hijos destapó el momento en el que se enteró de que el ex de Barcelona tenía otro romance.

Para consolarla “cuando estaba consumida de tristeza por mi separación” su papá, William Mebarak, a quién calificó como su mejor amigo, fue a visitarla, pero en la primera comunión de Milán tuvo un accidente que lo dejó herido, por lo que tuvo que ser internado.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, le dijo la colombiana a People.

A raíz de todo lo que vino para ella desde entonces –incluidos algunos exitosos sencillos que se colocaron en número 1- reveló que pasó por diversos estados de ánimo como la negación, rabia, dolor, aceptación, duelo, esperanza, decepción y nuevamente la ilusión.

“Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor no para explicarme, ni para justificarme”, añadió.

Sin embargo, aunque hay días en los que se siente fuerte, en otros recuerda los duros momentos que ha afrontado “Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres”.

Shakira aseguró que su papá fue a visitarla cuando estaba triste. (Foto: Instagram @shakira)

Shakira espera que sus hijos tengan un modelo de amor

La intérprete desea que sus padres sean el modelo de relación de amor, paciencia, entrega y ganas para sus hijos, algo que ella no pudo cumplir.

Aunque aseguró que actualmente se enfoca en darles estabilidad, quiere que aprendan a ser felices y que “puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles”, así como que se conviertan en hombres “libres, pero de bien”.

Shakira solo quiere que el dolor al que “injustamente se han enfrentado” los haga compasivos, empáticos y cuidadosos con los otros. “Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez”, señaló.