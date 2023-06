Aracely Arámbula, Ana Martín y otros famosos que fueron a la marcha contra el maltrato animal en CDMX

Ante el aumento de casos de maltrato como la muerte de ‘Huellitas’ y el de un perro arrojado a un cazo con aceite hirviendo, este 25 de junio marcharon miles de personas en la Ciudad de México y otras ciudades para exigir un alto a la violencia contra los animales, incluso acudieron varias celebridades de la televisión y la música.

Con consignas como “No más maltrato animal”, “Cuidado con el hombre”, “Cárcel para asesinos de animales”, “Penas más severas para maltratadores”, “Y seré tu voz”, algunos de los inconformes de la CDMX marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo e hicieron un llamado a las autoridades para pedir:

Penas más severas contra quien cometa estos delitos.

Que los animales sean considerados seres sintientes en la Constitución.

Que el maltrato y crueldad animal sean considerados delitos graves, además que haya cárcel para quien los cometa.

Modificar el artículo 73 de la Constitución , que aborda la protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico para permitir al Congreso legislar en materia de bienestar animal.

, que aborda la protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico para permitir al Congreso legislar en materia de bienestar animal. Dar seguimiento a las iniciativas para crear la primera Ley General de Bienestar Animal en el país, la cual no ha tenido resultados.

¿Qué famosos fueron a la marcha contra el maltrato anumal?

Ana Martín

“Lista para la marcha en representación de Ana Lucrecia”, la actriz Ana Martín anunció desde temprano en Instagram su asistencia a la manifestación por medio de una fotografía en compañía de su perrita. Cabe destacar que ella también fue una de las artistas que mostraron su enojo tras la muerte del perro Benito.

Además, en un video, la intérprete de telenovelas pidió difundir la información: “tenemos que ganar esta batalla por ellos, ya que no tienen voz”.

Más tarde, Ana compartió un video en la marcha donde comenta a alguien: “lo de Benito (el perro al que arrojaron al aceite) no es maltrato animal, es asesinato, se llevó una vida y una vida es sagrada”. Ya en el Zócalo, la actriz pidió un minuto de silencio por todos los animales que han matado.

Ana Martin acudió a la marcha contra el maltrato animal en CDMX.

Horacio Villalobos

El presentador de televisión Horacio Villalobos también compartió en Instagram su asistencia: “Marchando por los animales. Para darles voz a los que no tienen”.

En un video comenta: “¡Qué emocionante! Toda la gente llegando al Zócalo, gente que amamos a los animales”; en otro aparece al lado de Ana Martín gritando: “¡Ni una patita menos!”.

Horacio Villalobos con Ana Martin y Vanessa Claudio en la marcha contra maltrato animal. (Foto: Instagram / @horacitu_oficial).

Vanessa Claudio

Vanessa Claudio, modelo y conductora de Venga La Alegría, quien este sábado estaba en la marcha del orgullo LGBT+, este domingo también acudió a la marcha.

A través de un video en Instagram comentó: “Estoy muy contenta, emocionada, me llena el corazón, porque esto es lo que se necesitaba hacer para los derechos de los animales, estoy en la marcha para exigir derechos para los animales, hay que hacer un cambio. En todas las noticias que están saliendo, si no les llega al corazón a mí me preocuparía, son seres vivos, no tienen voz y por eso estamos aquí”.

La presentadora estuvo acompañada de Horacio Villalobos, con quien publicó una fotografía y afirmó que se encontraron sin planearlo.

Vanessa Claudio en la marcha contra el maltrato.

Ana Brenda Contreras

La actriz de telenovelas Ana Brenda Contreras acudió a la marcha en compañía de su pareja, el empresario Zacarias Melhem.

La protagonista de La que no podía amar y Corazón indomable cargó dos letreros: “Carta a un perro: ojalá algún día los humanos te merezcan”, otro con el mensaje “Y seré tu voz”. En cierto punto del camino también se encontró con Ana Martín.

Ana Brenda Contreras acudió a la manifestación a favor de los animales. (Foto: Instagram / @anabreco)

Ana Brenda Contreras y Ana Martin (Foto: Instagram / @anabreco)

José Luis Roma

José Luis Roma, integrante del dúo musical Río Roma, acudió en compañía de la actriz Aracely Arámbula y de la artista Karen Rumbos.

El intérprete de ‘Mi persona favorita’ había hecho la invitación a la manifestación desde este sábado, en un video donde aparece su perro.

El cantante José Luis Roma en la marcha de este domingo.

Aracely Arámbula

“Adivinen dónde estamos, en una marcha muy bonita en favor de los animales”, la actriz Aracely Arámbula publicó en Instagram un video donde se le observa en la manifestación: “Marcha en favor de la vida”, comentó.

Además de José Luis Roma, la protagonista de La Doña iba con dos personas: Ana Ávila y ‘Chuy’ Rosas. Ella mencionó que después de la manifestación iría a rescatar a una perrita.

Aracely Arámbula con José Luis Roma.