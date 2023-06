Famosos que reaccionaron al asesinato del perro Benito: De Ana Martin a Juanpa Zurita

El caso de Benito, un perrito que fue arrojado a un cazo con aceite hirviendo, el cual se encontraba afuera de una expendedora de carne en Tecamac, le ha dado la vuelta a Internet, y miles de personas se han pronunciado por el tema.

Algunas de estas son figuras públicas del espectáculo, la música y hasta el deporte, quienes piden que todo el peso de la ley caiga sobre Sergio ‘N’, quien ya fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal.

Ana Martin

La primera actriz Ana Martin fue una de las que reaccionó molesta por la acción de Sergio ‘N’, y a través de una historia en Instagram pidió que se le castigue con cárcel sin opción a fianza.

“Justicia para el perro Benito. No queremos que salga (el culpable), no queremos que dé dinero; que se vaya a la cárcel. Cárcel para una bestia así, no puede andar en las calles. No puede pasar esto en el siglo XXI. ¿Qué está pasando? Y exigimos y vamos a estar detrás del caso del perro Benito. ¡Cárcel, cárcel, cárcel!”, dijo Ana Martin.

Historia de Ana Martin en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

David Faitelson

El periodista deportivo fue otro de los que se sumó en contra de Sergio ‘N’. Citando un video que se viralizó en redes sociales donde un colega golpeó en la cabeza al culpable, Faitelson se ofreció a dar dinero para que, dentro de la cárcel, sea ajusticiado.

“Yo colaboro con el dinero que haya que poner para que se encarguen de él en la cárcel… Indíquenme con quien me dirijo…”, escribió vía Twitter.

Tuit de David Faitelson. (Foto: Captura de pantalla)

Ana Brenda Contreras

Otra de las actrices que habló del tema fue Ana Brenda Contreras, quien se dijo muy enojada tras enterarse del caso y, además de exigir justicia, pidió que se implementaran sanciones mucho mayores en contra de los que atenten contra la vida animal.

“Yo los invito a que todos nosotros desde cualquiera que sea nuestro lugar y nuestra trinchera estemos muy pendientes de esto y que de verdad se implementen sanciones mucho más fuertes, mucho más graves para las personas que hacen este tipo de cosas”, expresó desde su cuenta de TikTok.

Video de Ana Brenda Contreras en TikTok. (Foto: Captura de pantalla)

Juanpa Zurita

Juanpa Zurita fue abordado en días recientes por algunos medios de comunicación, quienes le cuestionaron su postura con respecto al caso. El influencer se mostró sensible ante el tema, y pidió que el culpable permaneciera en la cárcel para que ya no tenga oportunidad de maltratar animales.

“¿Atraparon al agresor? Pues bien, ¿no? Pero dame ‘give five’. Pues yo no creo que deba salir libre. (...) Esas personas que hacen maltrato animal merecen el castigo completo por lo que están haciendo (...) Y ojalá que no lo saquen, ojalá que esté preso toda su vida y no vuelva a tocar a ningún animal”, sentenció.