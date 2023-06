Así va el 'pleito' entre Luis Miguel y Javier Guatemala, exempleado que demandó a 'El Sol'

Hace más de diez años Javier Guatemala Francisco, quien asegura ser exempleado de Luis Miguel, demandó al cantante por despido injustificado. Desde entonces han mantenido un pleito legal luego de que asegurara que por 24 años cuidó de su casa en Acapulco hasta que ‘El Sol’ la vendió, por lo que le pide millones en salarios caídos.

Recientemente el hombre -que contó que se conocieron cuando era chofer- aseveró que no dudará en acudir a alguno de los conciertos del tour de su regreso a los escenarios este 2023 para hacerse notar de manera pacífica.

“Lo reto: Si puede que me marque directo y que me compruebe directamente, de viva voz él, que yo era jardinero o lavador de carros. Si me comprueba yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre”, le dijo a Ventaneando. Además mandó un mensaje al empresario Carlos Bremer, quien aseguró había saldado sus deudas. “Le faltó mencionar que le debía a Javier Guatemala”.

El abogado de Guatemala Francisco argumenta que, para comprobar el vínculo, se tiene una cuenta mancomunada a la que tenían acceso y donde su representado podía firmar como parte de los gastos de la casa en playa Guitarrón, en Acapulco.

“Permitieron a su abogado que él en su representación contestara las preguntas que eran directamente y personalmente para el señor, cuando eso evidentemente en la ley está prohibido”, señaló Tomás Gutiérrez.

El exempleado asegura que fue cuidador e incluso su asistente personal ya que entre sus tareas estaba contestar el teléfono y pasarle llamadas al intérprete de ‘La Incondicional’. Sin embargo, nunca firmaron un contrato. Los conductores del programa en TV Azteca revelaron que la suma que le pide son 11 millones de pesos.

Luis Miguel fue demandado en 2012 y se le notificó en agosto de 2021. (Foto: luismigueloficial.com)

La cronología tras la demanda a Luis Miguel

Aunque el proceso inició en 2012, fue hasta estos últimos años en que se movilizó en la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco.

El cantante fue notificado hasta mayo de 2021. En un documento citado al 11 de julio de 2022, se genera una admisión de pruebas de las partes, por lo que es hasta el 18 de agosto que se le pone el sello de notificación.

En 2021 su defensa indicó a TVyNovelas que el equipo legal de Luis Miguel trató de llegar a un acuerdo al ofrecerle 200 mil dólares, que él no aceptó.

“Antes de que Luis Miguel vendiera su mansión de Acapulco, le pidió a mi cliente que se hiciera cargo de vender yates y varias cosas y él se encargó de todo eso. Le mandaba reportes y todo, porque se hacía cargo del personal que tenía, pero Luis Miguel dejó de pagarle”, expresó.