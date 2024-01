Abogado de Chávez Jr. habla del proceso de Julio: ¿Cuándo saldría de prisión?

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles, California, después de que un aficionado informara a la policía sobre su comportamiento sospechoso.

Chávez fue detenido por posesión de un arma de fuego en su casa. Más tarde, su padre confirmó la noticia y destacó que ya contaba con el respaldo de sus abogados para manejar el caso.

“Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Ruego a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo hacia una vida útil y feliz”, escribió en el comunicado.

Por su parte, el abogado del exboxeador pidió calma tras su arresto y recalcó que todo se encuentra bien.

“No tengo nada que decir por el momento, la acusación fue pospuesta para el jueves y vamos a atender el asunto hasta entonces”, reveló ante los distintos medios. También, agregó que cuenta con el apoyo de su familia y agradeció al apoyo de los interesados.

Hasta ahora, se desconoce la fecha exacta en la que el pugilista podría salir de prisión.

El presidente del Consejo mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, compartió un mensaje de apoyo para la familia Chávez.

“La comunidad del boxeo nacional y mundial estamos consternados con la situación actual de nuestro campeón Julio César Chávez Jr. La familia WBC en apoyo incondicional a la familia Chávez y en especial a nuestro querido campeón J.C Chávez. Todo estará bien con el favor De Dios”, recalcó el presidente.

¿Qué paso con Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. Se ha visto involucrado en diversas polémicas fuera del cuadrilátero.

El mexicano ha confesado que consume sustancias ilegales e incluso, su expareja pidió ayuda después de acusarlo por ingerir cientos de pastillas. César Chávez ha sido internado en clínicas de rehabilitación y en un hospital psiquiátrico.

Además, Chávez acusó a su padre y a su pareja y los responsabilizó en caso de que algo le sucediera, días antes de su arresto.

Tan solo a inicios de año, el boxeador le envió un mensaje a su papá y lo acusó de secuestro y de intento de suicidio.

El boxeador de 37 años habló sobre su familia a través de una transmisión en vivo, la cual se ha difundido en los últimos días en YouTube, donde llama “basura” a su papá y lo acusa de agredir a su mamá:

“Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡es una basura!… La hizo pedazos, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida por ese güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”.