La pelea entre Julio César Chávez y su papá por defender a su mamá: ‘Le andaba arrancando la cabeza’

La familia de Julio César Chávez no se libra de polémica. El pasado 2 de junio detuvieron en EU a JC Chávez Jr. por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa; incluso desde su adolescencia y juventud, ‘el César del Boxeo’ tuvo problemas familiares, como una de las peleas entre él y su padre.

En varias ocasiones, Julio César Chávez padre compartió memorias de su vida, entre la pobreza en la que vivió y algunos vicios de su padre (que se llamaba Rodolfo Chávez Lizárraga), por los cuales se enfrentó con él para defender a su mamá.

Afortunadamente, la relación entre el campeón mexicano de boxeo y su papá mejoró e, incluso, lo fue a ver pelear en una ocasión (aunque no terminó muy bien, pero esa es otra historia).

Papá de Julio César Chávez era alcohólico

En una plática con Yordi Rosado (que reconoció errores en entrevista con Luis de Llano sobre Sasha Sokol), el ahora comentarista deportivo recordó a su padre como un hombre alcohólico, lo cual le generó varios problemas.

Julio César Chávez vivió una relación complicada con su papá. (Foto: Cuartoscuro).

“No de drogas, gracias a Dios. Y fíjate que yo le servía la cerveza a mi padre y yo decía: ‘Yo no voy a ser igual que él, yo cuando esté grande no voy a serlo’, porque miraba cómo a mi padre le hacía daño la cerveza y cómo empezaba a pelear con mi mamá, a faltarle al respeto”, describió el exboxeador.

Julio César Chávez comentó que su papá bebía demasiado, al punto que llegaban a darle congestiones alcohólicas y se endeudaba para comprar bebidas con alcohol en vez de comprar comida o despensa para su familia.

¿Por qué se peleó Julio César Chávez con su papá?

Cuando Rosado le pregunta al boxeador que conoció al ‘jefe de jefes’ en una de sus peleas si en algún momento tuvo que intervenir ante las faltas de respeto y agresiones de su papá hacia su mamá respondió que sí, una vez.

“Una vez agarré un palo y le andaba arrancando la cabeza a mi padre. Digo, no le pegué pero sí, estuvo feo, defendí a mi madre”, comenzó el relato de la leyenda del boxeo mexicano.

Julio César Chávez estuvo a punto de golpear a su papá con un palo. (MEXSPORT)

Cuando Julio César agarró el palo con la intención de usarlo en caso de que su papá siguiera con las agresiones, la reacción de este fue totalmente diferente, pues reconoció el respeto y amor que Chávez González tenía por su mamá.

“Pero qué cosa tan curiosa, recuerdo que agarré el palo y le dije: ‘Usted sigue chingando a mi mamá y le voy a pegar en la cabeza’. Y mi padre se me queda viendo y le dijo (a mi mamá): ‘Vieja, cómo te quiere este cabrón’. No vas a creer que no peleó ya”, aseguró.

¿Cómo era la relación de Julio César Chávez con su papá?

Julio César Chávez tuvo una relación compleja con su padre, marcada por las circunstancias familiares y los problemas de adicción de su progenitor.

Su padre era ferrocarrilero. Debido a una huelga, la familia se mudó a Culiacán cuando Julio tenía aproximadamente cuatro años, y desde entonces toda su vida la hizo allí.

No solía asistir a sus peleas. La primera vez que fue a verlo pelear, durante su combate con Roger Mayweather, su padre se puso tan nervioso que “le dio diabetes” y tuvo que salir de la arena en el octavo asalto.