Eric del Castillo reacciona a detención de Julio César Chávez Jr.: ‘Dio un mal paso, no es mal muchacho’

Eric del Castillo también dijo estar convencido de que Julio César Chávez Jr. saldrá pronto de la cárcel. (Foto: Cuartoscuro)

A tres días de la deportación de Julio César Chávez Jr. a México, el actor Eric del Castillo habló sobre el proceso penal que enfrenta el boxeador, a quien no considera una mala persona.

Actualmente, el hijo de Julio César Chávez se encuentra en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 en Hermosillo, Sonora, luego de ser acusado del presunto delito de delincuencia organizada.

El actor fue cuestionado acerca del caso, luego de vivir una situación similar a la que ahora se enfrenta el boxeador Julio César Chávez como padre, ya que en el pasado su hija la actriz Kate del Castillo también fue investigada por sus presuntos vínculos con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Qué dijo Eric del Castillo sobre el caso de Julio César Chávez Jr.?

El actor de la telenovela Amigas y rivales compartió que él no considera que el boxeador Julio César Chávez Jr. sea una mala persona, luego de que fuera señalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de un presunto vínculo con el Cartel de Sinaloa.

“Dio un mal paso, no creo que sea mal muchacho, desde luego que estoy con su papá, con Julio César Chávez, ya pasará el tiempo, se van a arreglar las cosas”, compartió el actor en un encuentro con los medios de comunicación.

Eric del Castillo aseguró que apoya a Julio César Chávez en este momento. (Foto: Cuartoscuro)

Eric del Castillo, quien padece degeneración macular, tiene confianza en que el proceso de Julio César Chávez Jr. no será largo y él estará en libertad muy pronto: “Ya verán, como se va a portar bien, va a salir pronto”, afirmó.

Por su parte, la conductora Verónica del Castillo explicó que no siempre hay que creer lo que se dice en este tipo de situaciones; sin embargo, precisó que todo cambiará si las autoridades encuentran culpable a Chávez Jr.

¿Por qué Kate del Castillo fue vinculada con ‘El Chapo’ Guzmán?

En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Arely Gómez, informó que existían “indicios” que vinculaban a la actriz mexicana Kate del Castillo con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las autoridades investigaron si la intérprete recibió recursos del capo para impulsar su marca de tequila, Honor del Castillo, en un posible caso de lavado de dinero —tipificado en la legislación mexicana como operaciones con recursos de procedencia ilícita—.

La investigación comenzó después de que se revelara la reunión que Kate del Castillo sostuvo con Guzmán en octubre de 2015, cuando el líder del Cártel de Sinaloa se encontraba prófugo tras escapar del penal de máxima seguridad El Altiplano.

Kate del Castillo fue vinculada con 'El Chapo', luego de la entrevista que realizó junto a Sean Penn en 2015. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

En ese encuentro participó también el actor estadounidense Sean Penn, quien, según la actriz, la engañó para realizar una entrevista con el capo. La cercanía entre la actriz y el narcotraficante levantó dudas sobre la naturaleza de su relación y abrió la puerta a la indagatoria oficial.

La protagonista de La reina del sur aseguró en su momento que su único interés al reunirse con Guzmán era desarrollar una película sobre su vida. Luego de las investigaciones, la famosa no enfrentó cargos.

No obstante, se ha mantenido alejada de México e incluso en 2018 Kate del Castillo interpuso una denuncia contra el gobierno por daños y perjuicios. Actualmente, la actriz tiene planes de volver.

“Va a venir acá a ver una película que hizo y ya anda planeando hacer una película aquí que ella la quiere dirigir”, aseguró Eric del Castillo en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Julio César Chávez Jr.?

A Julio César Chávez Jr. le fue dictada prisión preventiva, una medida cautelar que se le dictó mientras se resuelve su situación jurídica, dado que su defensa solicitó la duplicidad del plazo.

Esto quiere decir que tienen 144 horas para preparar la defensa del boxeador, por lo cual la nueva audiencia se realizará el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas, en donde se resolverá si Julio César Chávez Jr. es o no es vinculado a proceso.

El 2 de julio de 2024, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en California a Julio César Chávez Jr. por ingresar de manera irregular y por inconsistencias en su estatus migratorio.

Julio César Chávez Jr. fue deportado y detenido en Hermosillo, Sonora. (Fotos: X @USAmbMex / Cuartoscuro.com).

Además, las autoridades estadounidenses señalaron al boxeador por tener un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa. Tras permanecer seis semanas bajo custodia del ICE, el 18 de agosto fue entregado a las autoridades mexicanas en Nogales, Sonora.

En territorio mexicano, Chávez Jr. enfrenta acusaciones de delincuencia organizada por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra, pero hasta este momento se cumplimentó.