Kate del Castillo cuenta cómo la contactó ‘El Chapo’: ‘Por medio de mi mamá’

La actriz mexicana Kate del Castillo, reconocida por su participación en La reina del sur (2011), recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera profesional: su reunión con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Kate del Castillo Negrete Trillo, hija del primer actor Eric del Castillo, es una intérprete originaria de la Ciudad de México, cuyo saltó a la fama fue en 1991 con la telenovela de Muchachitas. En la actualidad, además de seguir con sus labores en la actuación, debutó como productora en la serie Volver a Caer (2022).

La noche de este 10 de diciembre, el canal de YouTube de Yordi Rosado publicó una entrevista que le hizo a Kate del Castillo en la que, además de hablar de su trayectoria profesional, se adentraron en lo que sucedió en la reunión con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Kate del Castillo y 'El Chapo' se reunieron en 2015 con Sean Penn. (Cuartoscuro)

¿Cómo contactó ‘El Chapo’ Guzmán a Kate del Castillo?

Del Castillo compartió que la situación inició por una publicación que hizo en Twitter en 2012, en la que hablaba sobre sus creencias y mencionaba al narcotraficante:

“Tres años antes de que pasará absolutamente nada subí un tuit... dije ‘creo más en alguien como ‘Chapo’ Guzmán que en nuestros gobernantes’, algo así no me acuerdo exactamente lo que hice”.

Aquel mensaje ocasionó que, tres años después, los abogados del narcotraficante la buscaron por medio de su madre y la ANDA.

“Después de años me contactaron... fue por medio de mi mamá, hablaron a la ANDA para decir que me quería en una película internacional... total que después de un tiempo me ponen (por correo electrónico) ‘queremos hacer una película grande, internacional, pero queremos verla en persona’”, mencionó Kate del Castillo.

Kate del Castillo reveló la forma en la que 'El Chapo' la contactó por primera vez. (Cuartoscuro)

Kate del Castillo explicó que los abogados le dijeron que querían hacer una película biográfica sobre ‘El Chapo’ en la que él contara las acciones que cometió y las que no, la intérprete se interesó en parte porque el narcotraficante seguía en la cárcel.

“Fue algo muy delicado en ese momento, la verdad es que no pensé mucho. Para mí era un ‘approach’ a su gente y él estaba detenido en la cárcel, era una oportunidad perfecta para un buen escritor para que lo escuchara... poner claro las cosas que sí había hecho y las que no”.

¿Quién acompañó a Kate del Castillo a ver a ‘El Chapo’?

En aquella conversación con Yordi Rosado, Kate del Castillo aseguró que no tenía miedo mientras ‘El Chapo’ estuviera en la cárcel, por lo que contactó al productor Oliver Stone, conocido por la cinta Savages de 2012, para qué le ayudará con el proyecto.

“Le hablé a esta persona (Oliver Stone)... empezó a moverse, me contactó al otro productor español que trabaja mucho con él”. Kate aseguró que, mientras estaba armado al equipo de producción, ‘El Chapo’ se escapó.

“En este inter que estoy contactando a las personas de Hollywood se escapa, entonces hablé para decir ‘ya se nos vino abajo nuestra peli’ y los otros: ‘no, se puso mejor nuestra peli’”, mencionó Kate y aseguró que al poco tiempo ‘El Chapo’ la contactó para reunirse.

Sean Penn fue parte del equipo de Kate del Castillo para reunirse con 'El Chapo'. (Foto: Cuartoscuro)

Además de Oliver Stone y el productor español que mencionó Kate del Castillo, Sean Penn se unió al proyecto para reunirse con ‘El Chapo’.

“Ellos me estaban hable y hable de Sean que estaba muy interesado y dije ‘perfecto’, así dije ‘mientras más cobijada y blindada vaya yo’”. Kate señaló que al final de cuentas los productores y el actor terminaron por engañarla.

“Literalmente me ‘chamaquearon’, tanto Sean como los otros dos productores... desde el principio fue un plan que ellos hicieron y yo por ‘mensa’ no lo vi desde un inicio, ya ahorita me acuerdo de todas las cosas y señales”.

Este comentario se debe a que, de acuerdo con Yordi Rosado, Sean Penn y los demás productores fueron a la reunión con ‘El Chapo’ con un permiso especial y no le habían avisado a Kate del Castillo, quien fue investigada por el gobierno mexicano al poco tiempo después.

¿Cómo fue la reunión entre Kate del Castillo y ‘El Chapo’ Guzmán?

Debido al escape de Joaquín Guzmán, el proyecto de Kate del Castillo se complicó; sin embargo, en un viaje a Guadalajara recibió un teléfono para contactarse con el narcotraficante: “no pensaba mucho en ese momento, yo iba por mi historia”, aseguró la actriz.

Por medio de ese teléfono, del Castillo se mandó mensajes con ‘El Chapo’ para organizar una reunión y continuar con su proyecto: “Terminamos yendo a verlo a un lugar, yo no sabía, nada más me dijeron ‘tome un vuelo a Guadalajara’ y ya de ahí nos encargamos... les dije voy con estas tres personas para que viera que iba en serio con la película”.

En distintas ocasiones, Kate del Castillo se ha sincerado sobre su reunión con 'El Chapo'. (Shutterstock / Cuartoscuro)

A pesar de sus planes para entrevistar a ‘El Chapo’, Kate le contó a Yordi que fue recibida por Joaquín Guzmán y dos de sus hijos con un banquete con camarones y tacos para socializar; sin embargo, Sean Penn hizo preguntas que parecían incomodar al narcotraficante.

“Estando ahí, yo no quería hacer una mala cara (al actor), yo con ‘ojos de que quería matar a Sean’”, dijo del Castillo, pero aseguró que ‘El Chapo’ parecía estar contento por convivir con ella. Tras un rato de platicar, Kate y sus acompañantes se fueron a dormir y en la mañana iniciaron su viaje de regreso.

A pesar de que Kate del Castillo no consiguió producir la película que quería de ‘El Chapo’, en 2017 lanzó un documental en Netflix sobre el encuentro con el narcotraficante.