Kate del Castillo asegura que Sean Penn la ‘engañó’ en reunión con ‘El Chapo’ Guzmán

Kate del Castillo volvió a recordar el trago amargo que dejó en su vida su reunión con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en octubre de 2015, al que fue acompañada por Sean Penn, quien asegura la traicionó, por lo que volvió a hablar sobre el actor de Hollywood.

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas. Una persona deplorable”, le dijo a la periodista María Antonieta Collins.

Este encuentro con líder del Cartel de Sinaloa, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos, sirvió a las autoridades mexicanas para recapturarlo. “Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos”, afirmó la actriz, quien sintió miedo por los ataques hacia ella y su familia.

“Lo único que me salva es la verdad. Yo sé quién soy, qué mujer soy, sé en dónde la he regado. Son decisiones que yo tomé (…) No me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado”, añadió.

La historia entre Kate del Castillo, Sean Penn y ‘El Chapo’

Todo se remonta al 2012, cuando Kate publicó un mensaje en Twitter que alababa al capo mexicano al afirmar que confiaba más en él que en el Gobierno. Cuando Guzmán Loera se enteró, supo que no había nadie más que la protagonista de La reina del sur para hacer una película autobiográfica sobre su vida, por lo que sus abogados la contactaron en 2014.

Cuando ‘El Chapo’ se escapó del penal de máxima seguridad El Altiplano es cuando arreglaron la reunión. Tras ser recapturado, se filtraron chats e incluso las instrucciones para comprarle un celular para comunicarse. Entonces del Castillo le pidió ser acompañada por Sean Penn.

En su documental Cuando conocí al Chapo (2017), Kate argumenta que no sabía que lo entrevistaría para la revista Rolling Stone –su reportaje se publicó el 10 de enero de 2016, un día después de que volvieran a detenerlo–.

Desde entonces fue investigada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y ella los demandó por daños y perjuicios ya que se sintió perseguida, así como ha pedido amparos.