Cosalá: Así es el pueblo mágico donde se reunieron el ‘Chapo’ y Kate del Castillo

Cosalá, un pueblo mágico ubicado en el estado de Sinaloa, fue uno de los lugares donde supuestamente se reunieron Kate del Castillo, Sean Penn y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, luego de su fuga, para realizar un film biográfico del líder del Cártel de Sinaloa.

La cabecera municipal de la región está ubicada a 160 kilómetros de Culiacán, colinda con el estado de Durango, en la Sierra Madre Occidental, en la zona conocida como el Triángulo Dorado.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, los actores se entrevistaron con Guzmán Loera tras su fuga, en 2015; sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció que inició una investigación contra Kate y su colega estadounidense, Sean Penn.

“No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan ya que el gobierno me quiere a fuerza destrozar”, dijo la actriz en enero de 2016 a la cadena Univisión, pues la comenzaron a buscar para que diera su postura sobre el tema.

De acuerdo con las autoridades federales fueron varias las reuniones que los actores tuvieron con “El Chapo”, además de que hubo intercambio epistolar a través de los abogados e intermediarios.A finales de octubre pasado, una acción de la Marina-Armada de México en la sierra de Durango, en el Triángulo Dorado, frustró una reunión más. Aquella ocasión, El Chapo logró evadir la acción de la justicia al escapar por una barranca y utilizar como escudo humano a su esposa y una de sus hijas.

El lugar volvió a ser el centro de atención, luego de que del 24 al 27 de septiembre se realizara el tradicional baile “Cosalazo 2022″, donde asistieron hombres armados con rifles de alto poder, pistolas y con gorras con la sigla JGL (Joaquín Guzmán Loera).

En Cosalá, se presentaron artistas que entonaron narco corridos dedicados a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a Ovidio Guzmán López alias El Ratón y a Los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán.

Ninguna autoridad de seguridad pública, ni policía estatal, ni Guardia Nacional, ni el Ejército, se hicieron presentes durante las festividades del Cosalazo.

En redes sociales circularon videos en los que se observa la presencia de los hombres armados que se pasearon por la cabecera municipal, mientras se realizaba el baile y la presentación de los cantantes.

Artistas como la Banda La Adictiva & Luis R. Conríquez tocaron el himno sobre el relevo generacional del Cártel de Sinaloa. Luego, apareció el cantante Panchito Arredondo entonando corridos dedicados a los hijos del Chapo Guzmán (El representante de Arredondo, Jesús Armando Sonqui, fue asesinado a balazos apenas el pasado 12 de septiembre) en Cajeme, Sonora.

Algunos de los líderes del Cártel de Sinaloa fueron protegidos todo el tiempo por hombres armados que se mezclaban entre la gente con mujeres y niños del municipio de Cosalá.