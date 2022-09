Alejandro Zertuche: ¿Sabes quién te está programando?

Los seres humanos vivimos en un programa inconsciente individual que nos manipula en automático un promedio del 95% del tiempo ¿Conoces qué o quién te está programando?

Este inconsciente individual proviene de un conjunto de elementos; desde nuestra genética, experiencias emocionales, aprendizajes físicos, creencias y paradigmas que se suman a las grabaciones subjetivas que recibimos por medio de el exterior. Lo interesante es darnos cuenta que si descubrimos cual es el programa entonces descubriremos al programador.

Hay información que influye desde el exterior y puede provenir del marketing para que una marca o producto se posicione en algún estante de nuestra memoria junto a un significado para poderlo organizar y recordar. Fuera del tema comercial, todo lo que vemos y percibimos a nuestro alrededor genera una reacción inconsciente, o en su caso una grabación del hecho, la experiencia vivida, la frase o inclusive un número que hemos visto repetidamente.

Como ejemplo podemos analizar las campañas políticas; estas van dirigidas a atender preocupaciones y necesidades de la gente. Antes de cada diseño en la publicidad se realiza un estudio y de ahí se crean las herramientas y mensajes para impactar en el público meta. No hay magia, todo trata de los programas que tenemos instalados. Estos a su vez siguen reforzándose por el medio en que vivimos y cómo experimentamos el día a día. Es por ello que, si nos encontramos en piloto automático, somos manipulados todo el tiempo.

Hoy podemos observar y detectar que el partido Morena está impulsando muy fuerte a la jefa de gobierno de la CDMX con una campaña por todo México que solo dice #EsClaudia. Un esfuerzo que seguro esta funcionando de forma colectiva para que en el momento en que se llegue a la contienda una mayoría tenga grabado ese mensaje. Como la oposición no está programando mas allá de una alianza (que no es alianza), les será más difícil posicionar a un candidato para el 2024. Hoy podemos casi asegurar quien ganará la contienda si las cosas siguen como hasta ahora.

Se puede ganar una campaña con manipulación, pero si no se sigue construyendo un acercamiento ciudadano, esto puede ser contraproducente o perder el nivel de credibilidad. A la misma Jefa de gobierno le sucedió y tuvo que meter acelerador usando el apoyo federal. De igual forma podemos ver que el movimiento naranja, que ha crecido en estados como Jalisco y Nuevo León, no ha terminado de crear un posicionamiento a través de sus personajes, por lo tanto hasta hoy no han logrado llegar a las expectativas de la gente.

Sumado a los esfuerzos comerciales y políticos nos programamos también por todo lo que vemos en el exterior y como es que interactuamos desde nuestras creencias y paradigmas. Reforzamos nuestro programa cada vez que pensamos y sentimos las mismas cosas desde los mismos significados y los mismos miedos. Por ende, la mayoría del tiempo estamos experimentando situaciones similares quedándonos en las mismas experiencias. Aquí nos convertimos en nuestro propio programador que vive del inconsciente personal y colectivo.

Entonces ¿Qué o quién nos está programando? Cada experiencia que vivimos nos programa o refuerza lo que ya hemos grabado en nuestro inconsciente. Para salir de esto y dejar de ser manipulados por el exterior tenemos la oportunidad de empezar a vernos desde el interior y preguntarnos acerca de lo que sentimos y percibimos de nuestra experiencia individual. El reto mas importante es que podamos acercarnos a nosotros mismos. Esto no es sencillo porque normalmente dejamos que el exterior nos distraiga todo el tiempo para no hacerlo, sin embargo no es imposible.

No importa si es política, mercadotecnia o experiencia personal, todo el programa inconsciente está creando la realidad que vemos y vivimos. Hoy tenemos la posibilidad de empezar a descubrirnos y acercarnos a nuestro interior para entonces crear esa nueva realidad que queremos que suceda. Es momento de empezar a cuestionarnos frente al espejo ¿Por qué no nos gusta alguna persona o situación? y ¿por qué dejamos que la información externa manipule y maneje nuestra vida?

Entre mas cerca del espejo estemos mas acortamos el tiempo para descubrirnos. Si queremos cambiar a México, a la sociedad, o a cualquier cosa del exterior que no nos guste, debemos empezar por nosotros mismos. Nosotros somos el programa y el programador, así que cuando realmente nos descubramos y tomemos consciencia de esto, entonces podremos construir lo que realmente deseamos sin culpar al exterior ¿Quieres ser el programador de tu vida o seguirás dependiendo de lo que el exterior te señale?