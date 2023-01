‘El Chapo’ Guzmán: Así fue su reunión con Kate del Castillo; ‘Ya tengo ganas de conocerte’

Una de las pocas personas del mundo del entretenimiento que se han reunido con ‘El Chapo’ Guzmán es la actriz mexicana Kate del Castillo. En 2015, la protagonista de La Reina del Sur sostuvo una reunión con el exlíder del cártel de Sinaloa, que es descrita en el libro Emma y las otras señoras del narco.

Aquel texto, elaborado por la periodista Anabel Hernández, aborda elementos íntimos del mundo del crimen organizado en México a partir de la recopilación de testimonios.

El encuentro entre ambos tomó lugar cuando Joaquín Guzmán Loera escapó del penal del Altiplano donde se encontraba recluido. Aquella reunión le provocó a la actriz mexicana problemas con autoridades.

¿Cómo se organizó la reunión del ‘Chapo’ Guzmán y Kate del Castillo?

Según el libro de Emma y las otras señoras del narco, el ‘Chapo’ Guzmán mostraba ‘debilidad’ por Kate del Castillo. Así que mandó a su abogado, Andrés Granados, como una especie de mensajero para decirle a la actriz que el capo quería conocerla y, de esta, forma, organizar una reunión.

En el escrito se explica que el exlíder del cártel de Sinaloa le pidió a la actriz que se vieran en su refugio privado en octubre de 2015 ya que, presuntamente, tenía intenciones de concretar una película sobre su vida. Acordaron su reunión a través de un teléfono que le regaló a la actriz.

“Te cuento que no soy tomador, pero como tu presencia va a ser algo hermoso, ya tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos”, se puede llegar a leer en uno de los mensajes que vienen escritos en el libro.

Kate del Castillo habría sido la encargada de poner las condiciones para el encuentro. Especificó que sería acompañada del actor estadounidense Sean Penn, a lo que Joaquín Guzmán Loera aceptó.

“Que traiga al actor (Penn) y si ella ve que se necesita traer a más personas que se las traiga, como guste ella”, aseguró el ‘Chapo’ a su intermediario. Mientras se arreglaban las condiciones de la reunión las personalidades intercambiaron mensajes en los que destaca el entusiasmo por ambas partes.

“Te confieso que me siento protegida por primera vez. Ya sabrás mi historia cuando tengamos tiempo de platicar, pero por alguna razón me siento segura y sé que saben quién soy, no como actriz o persona pública, sino como mujer”, expresó Kate del Castillo en uno de los mensajes previos a conocerlo.

Kate del Castillo se reunió hace unos años con 'El Chapo' Guzmán y Sean Penn. (Shutterstock / Cuartoscuro)

Así fue la reunión entre Kate del Castillo y el ‘Chapo’ Guzmán

La reunión se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Cosalá, Sinaloa, a principios de octubre de 2015, tan solo tres meses de su escape. Fue una cena en la que estaban presentes algunos hijos del ‘Chapo’, como Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

Anabel Hernández explica en su libro que la frase con la que el narcotraficante se presentó a la cena con Kate del Castillo fue: “yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y embarcaciones”.

Según la revista Rolling Stone, los actores que entrevistaron a Guzmán Loera, buscaban producir una película biográfica sobre el capo.

El encuentro terminó con el acompañamiento del ‘Chapo’ hacia donde Kate pasaría la noche. Tiempo después la actriz reveló que pensó iba a sufrir algún tipo de abuso, pero afortunadamente no fue el caso.

La reacción de Emma Coronel a la reunión entre ‘El Chapo’ y Kate del Castillo

Se comenta en el libro que Emma Coronel tenía conocimiento de la reunión entre Kate y ‘El Chapo’.

Asimismo, explica que no sintió celos al ver los mensajes de textos entre ambos y dijo: “No pensé nada, nada más dije: ‘¿Esto qué le importa al país? Lo van a leer y van a decir: ¿Y?’”.