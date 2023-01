Iván Archivaldo Guzmán: ¿Cuánto dinero pagó ‘El Chapo’ para mandarle ropa térmica al penal?

Ovidio ‘El Ratón’ Guzmán no es el único hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que ha sido detenido por autoridades mexicanas: hace unos años, en 2005, su hijo Iván Archivaldo Guzmán estuvo en un penal y, según la periodista Anabel Hernández, su padre pagó una cantidad millonaria para hacerle llegar ropa térmica.

En el libro de Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández aborda aspectos íntimos en el mundo del crimen organizado en México, después de recopilar diversos testimonios de testigos cercanos.

El escrito menciona historias de varios artistas de la industria del entretenimiento que han relacionado con personajes del narcotráfico, como la historia de cuando Juan Gabriel besó a Pablo Escobar, la “relación seria y de mucho tiempo” entre Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva, o bien, sobre cómo ‘El Chapo’ se enamoró luego de que Emma Coronel le preparó enchiladas.

Entre los relatos, se muestran aspectos personales de ‘El Chapo’, según le contó Emma Coronel a la autora del libro el líder criminal tenía por hobbie pasar tiempo con sus hijos, platicando. Cuando recién se había casado con ella, Iván Guzmán estaba en el penal de máxima seguridad de La Palma (Altiplano).

‘El Chapo’ le hizo llegar ropa a Iván en el penal

De acuerdo con el libro de Anabel Hernández, a finales de 2007 y principios de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, Iván Archivaldo Guzmán llevaba ya casi tres años en el penal y un día le envió un mensaje a su padre, donde le contaba que hacía mucho frío, “El Chapo ya había pasado por ahí y sabía qué tan cruda era esa temporada”.

Según el relato, Guzmán Loera buscó el apoyo de Édgar Valdez Villarreal ‘La Barbie’ para conseguir un elemento de seguridad dentro del centro Altiplano que los auxiliará con una petición de ‘El Chapito’:

“Entre todos los crímenes cometidos por el esposo de Emma, hacerle llegar ropa térmica a su hijo parecía una cosa casi inocente y no requería que el Chapo pidiera el favor a un alto funcionario, aunque tenía la forma de hacerlo”.

La encomienda de ‘La Barbie’ resultó en el apoyo de dos militares que contaban con un guardia de seguridad dentro del penal, quien estaba dispuesto a ayudarles a entregar la ropa por 100 mil dólares (un millón 869 mil pesos mexicanos).

A pesar de ello los dos militares, por ambición propia, decidieron pedirle al ‘Chapo’ Guzman medio millón de dólares (9 millones de pesos mexicanos), cinco veces lo que costaba los servicios del elemento de seguridad que custodió la ropa térmica.

El ‘Chapo’ Guzmán aceptó la oferta, aunque la consideró exagerada, pero según la información de Anabel Hernández, después de que su hijo consiguiera la ropa térmica, el líder del cártel de Sinaloa investigó el precio original del guardia de seguridad:

“Ese invierno Iván pasó menos frío con la ropa que le envió su padre, y a los pocos días los dos militares fueron levantados y torturados. Sus cuerpos los abandonaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, descuartizados, como escarmiento a cualquier otro que quisiera pasarse de listo”.

“Han sido pocas las ocasiones que me ha tocado verlos”, dijo Emma sobre su relación con los hijos del Chapo procreados con otras mujeres, “pero muy bien, muy tranquilo, muy amables. Puedo decir que sus hijos son unos muchachos muy educados, muy amables, como él”. No obstante, dentro del Cártel de Sinaloa era sabido que la relación de Emma con ellos era tensa. No la consideraban la esposa de su padre y no le daban ese lugar.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán?

Apodado ‘El Chapito’, Iván es uno de los cuatro hijos que Joaquín Guzmán Loera tuvo con Alejandrina Salazar.

Iván Archivaldo Guzmán nació en 1983 y se crió en Guadalajara. Tuvo la oportunidad de acceder a mejores oportunidades educativas que su padre, incluso incursionó en el mundo empresarial.

En 2005 fue detenido en Zapopan, Jalisco, acusado de ser autor intelectual de un doble homicidio, aunque sus abogados lograron que solo fuera acusado de lavado de dinero, explica Anabel Hernández. Tres años después, ‘El Chapito’ fue liberado por falta de pruebas.

En 2021 el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa millonaria, de alrededor 90 millones de pesos mexicanos, por información relacionada con él.

El departamento de Estado de EU, lo señaló por ayudar a su padre con varias tareas operativas entre las que destacan:

Coordinación del transporte de narcóticos en distintas partes de América.

La recolección de ganancias obtenidas de clientes que luego eran transferidas al Cártel de Sinaloa.

En 2014 ‘El Chapito’ fue acusado por un gran jurado federal en California de conspiración para importar drogas como cocaína y lavado de dinero.