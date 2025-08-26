¿Emilio Fernando Alonso está hospitalizado? Esto sabemos de la salud del comentarista deportivo

Se reporta que el comentarista deportivo Emilio Fernando Alonso está hospitalizado. (Foto: Mexsport/Imagen generada con IA Gemini)

Emilio Fernando Alonso, comentarista deportivo especializado en el futbol mexicano y europeo, está hospitalizado luego de complicaciones en su salud.

El narrador de deportes estuvo alrededor de 30 años en la cadena de TV Azteca, al mismo tiempo que José Ramón Fernández con Los Protagonistas.

Emilio Fernando Alonso actualmente es narrador deportivo de ESPN: (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/MEXSPORT)

¿Qué sabemos de la hospitalización de Emilio Fernando Alonso?

El excompañero de José Ramón Fernández ha tenido diferentes problemas de salud que afectaron su trayectoria en los medios.

Pero, actualmente, se reporta su hospitalización de emergencia, sin revelar cuáles fueron las complicaciones que sufrió el comentarista.

La cuenta de Julio César Palacios Márquez, reportero que comparte noticias en su página de Facebook, subió un texto donde presuntamente confirmó el internamiento de Emilio Fernando Alonso.

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud, pero la oración y la palabra todo lo puede y más cuando hay mucha fe, ánimo, familia y amigos, él es un roble y seguramente supera esta y muchas más”.

Uno de los comentarios en el post fue hecho por Patricia Pineda, cuenta identificada como la esposa del periodista deportivo con problemas de salud, donde agradeció el mensaje.

“Gracias, amigos por todas sus oraciones y buenos deseos, Emilio va mejor y con el favor de Dios libraremos otra batalla más”.

¿Qué problemas de salud tuvo Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso tuvo un derrame cerebral cuando estaba en una reunión con amigos en el 2005.

“Estaba en una cena con amigas de Patricia, que en ese entonces no era mi esposa, fue ella quien se dio cuenta, no me dolía nada y no me sentía mal, ella me llevó al hospital, yo entendía todo, pero no podía expresarme bien”, contó en una entrevista con Toño de Valdés en 2021.

De acuerdo con el comentarista deportivo, su actual esposa lo sacó “a rastras” del lugar y lo llevó de urgencias a una clínica.

Emilio Fernando Alonso se encuentra internado desde hace una semana, según los reportes. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/MEXSPORT)

“Ella se aventó el tiro, recuerdo que me tomaba la mano, me empecé a sentir mal, pero no sabía por qué, estaba consciente, traía la presión arterial altísima y llevaba un derrame cerebral”.

Cuando llegó al hospital, había pasado más de una hora desde que sufrió el accidente cerebrovascular (ACV).

“Vomité, me raparon y luego me operaron de emergencia (...) En 5 horas me debieron atender, porque si no me moría o me hubieran quedado secuelas”.

Posteriormente, comenzó con la rehabilitación para evitar mayores complicaciones de salud, sin embargo, tuvo problemas de movilidad y requirió de una silla de ruedas.

¿Quién es Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso nació en Iguala de la Independencia el 4 de julio de 1960 y su debut como comentarista fue para el canal de radio XEAV, en 1981.

De acuerdo con ESPN, de ahí dio el salto al Canal 13 en 1985, televisora que posteriormente se convirtió en TV Azteca. Aquí conoció al analista y comentarista José Ramón Fernández.

En la biografía se lee que Emilio Fernando Alonso narró competencias durante 9 ediciones de Juegos Olímpicos y nueve Mundiales de Fútbol de la FIFA.