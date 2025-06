Martinoli terminó en el hospital tras mordida de una ardilla: ‘No saben lo que son cuatro antirrábicas’

El comentarista deportivo Christian Martinoli fue mordido por una ardilla, terminó en emergencias en el Hospital Español y le tuvieron que poner las vacunas contra la rabia, reveló recientemente en una transmisión en YouTube en el canal de Luis García.

Durante el partido México vs. Arabia Saudita, el narrador continuó con sus criticadas, pero muy vistas, transmisiones para comentar los partidos de la Selección Mexicana en tiempo real; en esta ocasión, fue en el partido por los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

TV Azteca no adquirió los derechos de la competencia de la Concacaf, rompiendo con la tradición de la televisora del Ajusco de seguir al equipo del entrenador Javier Aguirre en todos sus partidos.

Christian Martinoli y Faitelson, han enfrentado polémica luego de transmisiones 'alternativas' de los comentaristas de TV Azteca. (Especial El Financiero).

Según explicó Azteca Deportes en un comunicado en sus redes sociales, esto se debió a que les querían imponer “condiciones” y “costos absurdos” por adquirir las imágenes del torneo, el cual sólo es transmitido por TUDN en México mediante sus diversos canales.

Ante esto, Martinoli y Luis García innovaron en sus transmisiones y las comenzaron a hacer mediante YouTube, sin imágenes, sonido ambiental ni mencionar el nombre de la competencia.

Incluso, Martinoli y Luis García bromearon con una demanda en su contra por sus transmisiones, y recibieron críticas de David Faitelson, su excompañero en TV Azteca y del mismo Ricardo La Volpe, comentarista de TUDN, quien aseguró que era un ‘circo’ y una ‘falta de respeto para el deporte’.

Christian Martinoli responsió a Faitelson: “Yo fui a la universidad, güeyes, y, cuando quieran, les doy una pin*** repasada. Esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, me divierto... me pongo serio y los hago mier**, ¡es lo que no entienden!”, sentenció.

David Faitelson criticó la transmisión de YouTube de Martinoli y Luis García; el narrador no se quedó callado y aseguró que él únicamente se divierte (Foto: Especial)

¿Cómo acabó Christian Martinoli en un hospital?

Durante su narración, Martinoli recordó un peculiar episodio con un roedor en un parque: "La vez pasada me mordió una ardilla, Doctor“, le recordó a Luis García.

“El Doctor (Luis García) me dice: ‘¿Por qué no te acercas a los árboles?’ La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla, ca***n“, agregó.

Según Martinoli, estaba sentado en un parque comiéndose una palanqueta, la cual le ofreció a la ardilla. Sin embargo, se acercó un hombre a preguntarle acerca del Cruz Azul (campeón de Concachampions) y no se dio cuenta que el roedor se le acercó para arrebatarle su golosina, hiriéndolo en el proceso.

“Y me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’... y ¡mocos! Para adentro. Sentí que iba a morir, Doctor“, explica.

Fue así como terminó en urgencias en el Hospital Español de la Ciudad de México, y aprovechó para mandar saludos para el personal del lugar.

Martinoli y Luis García llevan 25 años narrando futbol juntos. (Foto: Especial El Financiero)

El comentarista de TV Azteca, recordó el tratamiento que tuvo que llevar posteriormente: “No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias”, pues tuvo que ir en varias ocasiones.

De acuerdo con MedlinePlus, “una persona que está expuesta y nunca ha sido vacunada contra la rabia debe recibir 4 dosis de la vacuna, una dosis de inmediato y dosis adicionales los días 3, 7 y 14”, lo cual explica por qué Martinoli tuvo que regresar en reiteradas ocasiones.