La Volpe critica narraciones de Martinoli y Luis García: ‘Un circo, una falta de respeto para el deporte’

Ricardo La Volpe, actual comentarista deportivo de TUDN, lanzó fuertes comentarios en alusión a Christian Martinoli y Luis García, quienes elevaron el tono humorístico y ácido de sus narraciones al llevarlas a la plataforma de YouTube.

A falta de los derechos de transmisión de la Copa Oro 2025 por parte de TV Azteca, las dos voces estrella de la televisora del Ajusco recurrieron al canal de Luis García para narrar los partidos de la Selección Mexicana de futbol en el torneo, y uno del Mundial de Clubes 2025.

Según dio a conocer Azteca Deportes, fueron condicionados y para transmitir a la Selección Mexicana, además de que les impusieron “costos absurdos”, pero prometieron regresar para ofrecer el Mundial de 2026.

Las transmisiones en YouTube de Martinoli y Luis García han provocado revuelo en redes sociales pero también críticas como la del excompañero en TV Azteca del narrador y también comentarista deportivo, David Faitelson.

“Yo fui a la universidad, y, cuando quieran, les doy una pin*** repasada. Esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, me divierto... me pongo serio y los hago mier**, ¡es lo que no entienden!”, respondió el narrador de TV Azteca en una transmisión en vivo.

Los comentaristas, también, han tocado a modo de sátira el tema de una posible demanda contra Martinoli y Luis García al no contar con los derechos de transmisión; sin embargo, han anticipado su presencia durante toda la presencia de la Selección en Copa Oro.

Martinoli y Luis García comentan los partidos de la Copa Oro 2025 en streaming. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Ricardo La Volpe sobre Martinoli y Luis García?

“En México, sí ve el futbol pero lo ve con diversión, por ejemplo, en YouTube, la redes”, dice Ricardo La Volpe en una entrevista con Esto. “No es que yo no me divierta viendo el futbol (...) pero siempre estoy en lo analítico, en la estrategia”, presume.

La Volpe acepta que es algo de lo que gusta el público mexicano, aunque reflexiona que no es algo que se vea en su natal Argentina, y que tampoco le gusta.

“Si a algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chistes, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentina eso no existe, (...) se transmitían partidos de futbol, no chistes, joda, cargadas. En México, es así y hay que aceptarlo, a México le gusta eso, a mí no”.

Además, La Volpe presume que en su país “está el narrador y el analítico diciendo cómo juega el rival, dónde hay falencias, dónde hay virtudes”, y contrasta: “Yo no sé si a México le gusta eso”.La Volpe sabe que, al vivir y trabajar en México, tiene que adaptarse a los medios y a la idiosincrasia; sin embargo, considera que narraciones como las que ofrecen en la programación de TV Azteca están fuera de lugar a su modo de ver.

“Yo no veo una diversión en un partido de futbol. Vayan a un circo (...), los payasos que te hacían divertir (...). Yo no tomo como circo a un partido de futbol es una falta de respeto a este deporte. (A) México le gusta, me adapto, pero a mí no me gusta”, sentenció.