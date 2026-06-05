La alerta no sonó, pero los memes sí: Los mejores que dejó el sismo a días del Mundial 2026

Los memes sobre el sismo surgieron principalmente porque en la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica. (Foto: Capturas de pantalla/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

¡No eras tú ni fue un mareo fuerte! La tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Guerrero y, aunque la alerta sísmica no se activó, muchas personas de la Ciudad de México afirman que fue perceptible.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el origen del sismo se ubicó a 29 kilómetros de Ometepec, Guerrero; sin embargo, las autoridades de la capital informaron que no ameritaba la activación de la alerta.

A pesar de ello, el movimiento tomó por sorpresa a las y los ‘chilangos’, quienes, además de comerse un bolillo para el susto, manifestaron el miedo que les provocó de la mejor manera posible: con muchos memes.

La mayoría de ellos hacen referencia a que no sonó la alerta sísmica, mientras que otros bromearon porque pensaron que simplemente estaban mareados, por lo que les resultó increíble que realmente hubiera temblado.

El sismo de este viernes dejó muchos memes en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

El sismo de este viernes dejó muchos memes en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

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