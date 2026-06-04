Los memes del ‘oso’ de Tigres UANL: Japón se fue a entrenar a las canchas de Rayados

Los memes del Japón por el cambio de cancha (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, redes sociales).

La selección de Japón modificó su plan de trabajo en Nuevo León a unos días del inicio del Mundial 2026 y dejó las instalaciones de Tigres UANL —subcampeón de Concachampions— para trasladar sus entrenamientos a El Barrial, complejo deportivo de Rayados de Monterrey.

La decisión ocurrió después de que la delegación asiática revisó las condiciones de la cancha que tenía reservada para su preparación y concluyó que no cumplía con los estándares que buscaba para encarar la Copa del Mundo 2026.

El cambio obligó a los ‘Samuráis Azules’ a reorganizar su agenda de último momento en territorio mexicano. Mientras resolvían una nueva sede de entrenamiento, el equipo trabajó de manera provisional en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el objetivo de no interrumpir su preparación rumbo a su debut mundialista.

Esto, desde luego, provocó críticas pero también memes en redes sociales, pues el mal estado de las canchas era perceptible a simple vista y las imágenes le dieron la vuelta al mundo rápidamente.

¿Por qué Japón dejó las instalaciones de Tigres antes del Mundial 2026?

Japón había reservado desde meses atrás el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) para desarrollar una concentración previa al Mundial. Sin embargo, una evaluación reciente del terreno de juego derivó en una reconsideración de los planes originales.

Reportes desde Monterrey explican que el principal problema estuvo relacionado con el estado del césped. La delegación japonesa determinó que la superficie no ofrecía las condiciones ideales para una preparación de alta exigencia física a pocos días del inicio del torneo.

La situación llamó la atención porque representantes de la Federación Japonesa habían visitado previamente Monterrey y habían aprobado el complejo como base temporal de operaciones. No obstante, una nueva inspección realizada tras la llegada del equipo provocó el cambio de decisión.

De acuerdo con información publicada por ESPN, el campo principal del complejo presentó detalles que llevaron al combinado asiático a buscar una alternativa para continuar con su preparación. Las recientes lluvias registradas en Nuevo León complicaron los trabajos para recuperar la superficie contemplada originalmente.

Japón entrenó en la UANL antes de mudarse a El Barrial

Mientras definía una solución permanente, Japón llevó a cabo una sesión de trabajo en la cancha principal de la Facultad de Medicina de la UANL.

La propia delegación reconoció que el entrenamiento tuvo una intensidad moderada debido al viaje realizado un día antes desde Asia. En declaraciones recogidas por EFE, el delantero Daizen Maeda explicó que la prioridad inmediata consiste en adaptarse al entorno antes de trasladarse a Estados Unidos.

“Debido al viaje de ayer, la de hoy fue una sesión bastante ligera y dinámica. Creo que pudimos entrenar bien. Nuestro primer objetivo es adaptarnos por completo a este entorno y después viajar a Estados Unidos, donde buscaremos derrotar a Países Bajos en nuestro primer partido”, afirmó el atacante del Celtic.

El entrenamiento se realizó bajo temperaturas cercanas a los 34 grados centígrados, una condición que forma parte del proceso de aclimatación diseñado por el cuerpo técnico de Hajime Moriyasu.

“Hace bastante calor, pero a mí no me molesta; al contrario, lo estoy disfrutando”, comentó Maeda, según declaraciones recogidas por EFE.

Rayados y el Comité Organizador intervienen para recibir a Japón

Ante la necesidad de encontrar una nueva sede de manera inmediata, dirigentes de la Federación Japonesa establecieron contacto con Rayados de Monterrey para solicitar el uso de El Barrial.

La gestión involucró directamente a Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable del Comité Organizador FIFA 2026 en la ciudad. Según declaraciones difundidas por ESPN, el directivo reconoció la complejidad logística de reubicar a una selección nacional con tan poco margen de maniobra.

“Estamos platicando con la gente de Japón buscando apoyarlos de la mejor manera”, señaló Esquivel al medio deportivo.

El acuerdo prosperó pese a que El Barrial ya tenía un compromiso previo con otra selección mundialista. El propio dirigente recordó que Túnez apartó las instalaciones desde hace seis meses y que su llegada a México está programada para los próximos días.

“Desgraciadamente, yo tengo una selección que desde hace seis meses tiene apartado El Barrial, que es Túnez, llega el lunes”, explicó Esquivel.

¿Qué sigue para Japón antes de debutar contra Países Bajos?

La estancia de Japón en Monterrey forma parte de un campamento temporal previo al Mundial 2026. Después de concluir su proceso de adaptación en Nuevo León, la delegación viajará a Nashville, ciudad que funcionará como su centro de operaciones permanente durante el torneo.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu forma parte del Grupo F y debutará el próximo 14 de junio ante Países Bajos en Dallas. Posteriormente enfrentará a Túnez el 20 de junio en Monterrey y cerrará la fase de grupos frente a Suecia el 25 de junio.

Además del trabajo físico, la concentración también busca fortalecer el desarrollo de una generación que combina experiencia internacional y jóvenes talentos.

El mediocampista Daichi Kamada explicó a EFE que una de las metas del grupo consiste en impulsar la consolidación de futbolistas capaces de competir en las principales ligas europeas.

“Nuestro objetivo es que jugadores jóvenes se consoliden para que puedan jugar en Europa en equipos importantes y disputen la Champions League; es el tipo de meta que debemos trabajar juntos”, señaló el jugador del Crystal Palace.

La selección japonesa permanecerá en El Barrial durante los próximos días antes de trasladarse a Estados Unidos para encarar su participación en la Copa del Mundo 2026.