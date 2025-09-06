México vs. Japón EN VIVO: Horario y dónde ver HOY el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue su camino de preparación rumbo al Mundial 2026 y este fin de semana enfrenta a Japón en un amistoso internacional que promete emociones de principio a fin.

El encuentro se juega en territorio estadounidense, lo que representa una gran oportunidad para que la afición tricolor radicada en el país vecino acompañe al equipo de Javier Aguirre.

El choque contra el combinado nipón llega en un momento clave para la Selección Nacional, que recuperó confianza y estabilidad desde la llegada del ‘Vasco’ al banquillo. Los resultados recientes avalan el trabajo del experimentado estratega, quien ya conquistó la Liga de Naciones de Concacaf y el bicampeonato de la Copa Oro.

Ahora, el objetivo está puesto en medir fuerzas contra una selección considerada la mejor de Asia en la actualidad. Japón llega con un equipo competitivo y con figuras que militan en las principales ligas de Europa.

Los dirigidos por Hajime Moriyasu fueron los primeros clasificados a la Copa del Mundo 2026 y ven en este amistoso una prueba importante para afinar detalles en su gira por Norteamérica.

México se coronó bicampeón de la Copa Oro 2025 (Foto: Mexsport).

Fecha y sede: ¿Cuándo y dónde se juega el México vs. Japón 2025?

El partido amistoso México vs. Japón está programado para el sábado 6 de septiembre de 2025 y tendrá como escenario el histórico Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos. El inmueble, con capacidad para más de 60 mil aficionados, será el punto de reunión de la hinchada mexicana en el extranjero.

Este duelo se enmarca en la fecha FIFA de septiembre y es parte de una gira que incluye otro amistoso para México frente a Corea del Sur el 9 de septiembre en Nashville. Para los japoneses, será la primera escala antes de enfrentar también a Estados Unidos en esta serie de juegos de preparación.

Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025

sábado 6 de septiembre de 2025 Sede: Oakland-Alameda County Coliseum (Oakland, California, Estados Unidos)

Horario: ¿A qué hora es el partido México vs. Japón?

El México vs. Japón EN VIVO arranca a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), ideal para que tanto la afición mexicana del futbol como los seguidores japoneses alrededor del mundo puedan seguir el encuentro en una franja estelar, lo que garantiza un alto nivel de audiencia internacional.

Horario CDMX: 8:00 p.m.

La Selección de Japón es la más fuerte de Asia. (Marcio Machado/Mexsport / Marcio Machado)

Transmisión del amistoso: ¿Dónde ver México vs. Japón en vivo?

Los fanáticos en México tienen múltiples opciones para seguir la transmisión del partido. Este encuentro amistoso es televisado tanto en señal abierta como en canales de paga y plataformas de streaming:

TUDN (cable).

(cable). Canal 5 (Televisa) – señal abierta.

– señal abierta. Azteca 7 (TV Azteca) – señal abierta.

– señal abierta. Azteca Deportes (plataforma digital).

(plataforma digital). ViX (streaming).

Además, en El Financiero Deportes tenemos lo más relevante de este amistoso rumbo al Mundial de Futbol 2026, como alineaciones, marcador y las actualizaciones.

México vs. Japón: historial de enfrentamientos

El historial favorece ampliamente a los mexicanos, que ganó seis de los siete duelos previos contra los nipones. La única victoria de Japón ocurrió en un amistoso en 1996, por lo que el choque de este 2025 llega con tintes de revancha para los asiáticos.

Más allá de las estadísticas, este amistoso tiene un valor agregado porque enfrenta a dos selecciones que actualmente viven un gran momento. México es campeón de la Concacaf y Japón llega como potencia consolidada en la AFC, clasificado con autoridad a la próxima Copa del Mundo.

Posibles alineaciones México vs. Japón 2025

El seleccionador Javier Aguirre busca consolidar una base con futbolistas de experiencia en Europa y jóvenes promesas de la Liga MX.

México

Luis Ángel Malagón

Rodrigo Huescas

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Orbelín Pineda

Edson Álvarez

Marcel Ruiz

César Huerta

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Japón

Keisuke Osako

Tomoya Ando

Hayato Araki

Ko Itakura

Junya Ito

Yuito Suzuki

Shuto Machino

Wataru Endo

Takefusa Kubo

Ayase Ueda

Kaoru Mitoma

Ambos técnicos tienen plantillas con buen equilibrio: México apuesta por la experiencia de Edson Álvarez y Raúl Jiménez, mientras que Japón confía en la creatividad de Kubo y la explosividad de Mitoma.

La Selección de Japón está lista para enfrentar a México. (Pier Giavelli/Mexsport / Pier Giavelli)

¿Por qué es importante este amistoso rumbo al Mundial 2026?

Para México, este partido es vital porque sirve para poner a prueba el nuevo proceso de Javier Aguirre, que en apenas un año ya presume títulos regionales y una racha positiva de resultados. El objetivo es definir a los jugadores clave que llegarán con ritmo y confianza al Mundial que el conjunto tricolor disputa como anfitrión.

Para Japón, enfrentar a México representa un reto de nivel mundialista. El equipo de Hajime Moriyasu llega consolidado como el mejor de Asia y busca comprobar su fortaleza frente a selecciones de Concacaf. Además, el amistoso en Estados Unidos le permite adaptarse a las condiciones que encontrará en 2026.