México vs. Japón: Fecha, horario, sede, transmisión y lo que debes saber del amistoso en Fecha FIFA

La Selección Mexicana se mide ante Japón en la Fecha FIFA de septiembre. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FMF, JFA, FIFA).

La Selección Mexicana enfrenta a Japón este en Oakland, en un amistoso clave rumbo al Mundial de 2026, que México organiza al lado de Estados Unidos y Canadá.

El entrenador Javier ‘Vasco’ Aguirre dirige a un equipo que combina juventud y experiencia, y busca medir fuerzas ante uno de los rivales más sólidos de Asia.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Japón?

El encuentro México vs. Japón se disputa el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México).

a sede es el Oakland-Alameda County Coliseum, en Oakland, California, un escenario emblemático que recibe a miles de aficionados que quieren ver al ‘Tri’ en acción.

Partido : México vs. Japón (amistoso en Fecha FIFA)

: México vs. Japón (amistoso en Fecha FIFA) Fecha : Sábado 6 de septiembre de 2025

: Sábado 6 de septiembre de 2025 Hora : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Oakland-Alameda County Coliseum, en Oakland, California (Estados Unidos)

¿Cómo y dónde ver el partido en vivo México vs. Japón?

Los seguidores de la Selección podrán disfrutar el partido tanto en las señales de Televisa (TUDN) como de TV Azteca, con sus variantes en televisión abierta, de paga y en línea:

TV abierta : Canal 5, Azteca 7

: Canal 5, Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Online : Azteca Deportes

: Azteca Deportes Streaming: ViX

¿Cómo llegan México y Japón al partido?

México no juega eliminatorias por ser anfitrión del Mundial 2026, lo que convierte cada amistoso en una prueba clave; además, se han sumado los ‘micro-ciclos’ para que pueda conocer a jugadores que no ha convocado.

Aguirre utiliza estos partidos para evaluar jugadores y definir su plantel. La meta, como en cada Mundial, es llegar, al menos, a los cuartos de final, como lo hizo en los Mundiales de 1970 y 1986.

Ramón Juárez, defensa del América, revela que Aguirre mantiene abierta más de la mitad de los lugares rumbo al Mundial. “El profe nos dice que aprovechemos cada oportunidad, porque nadie tiene asegurada su convocatoria”, afirma el zaguero.

Japón impone un fútbol vertical y dinámico. Su presión alta y velocidad en transiciones obligan a México a mantener máxima concentración. Figuras como Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Kaoru Mitoma (Brighton) lideran a un rival que exige disciplina táctica y concentración.

Convocatoria de la Selección Mexicana para jugar contra Japón

La Federación Mexicana de Futbol anunció una lista de convocados, con varios jugadores en clubes europeos. La mezcla de experiencia y juventud busca consolidar al ‘Tri’ rumbo al Mundial.

Porteros

Luis Malagón (América)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Rodrigo Huescas (Copenhague, DIN)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú, RUS)

Johan Vásquez (Genoa, ITA)

Juan José Sánchez Purata (Tigres)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, NED)

Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahce, TUR)

Erik Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas, GRE)

Erick Sánchez (América)

Delanteros

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Diego Laínez (Tigres)

Raúl Jiménez (Fulham, ING)

Santiago Giménez (Milán, ITA)

Hirving Lozano (San Diego FC, USA)

Alexis Vega (Toluca)

Germán Berterame (Monterrey)

La baja de César ‘Chino’ Huerta

El delantero del Anderlecht, César Huerta, queda fuera de la convocatoria por una sobrecarga muscular sufrida en un partido de la liga belga.

La Federación confirma que no habrá reemplazo para el ‘Chino’, pues Aguirre confía en las alternativas ofensivas de Lozano, Vega, Alvarado y Lainez, que pueden jugar la misma posición.