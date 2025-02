‘Para mí es el Golfo de México’: Javier Aguirre le manda mensaje a Donald Trump

Javier Aguirre vs. Donald Trump... 1er round. El director técnico de la Selección mexicana mandó un mensaje al presidente de los Estados Unidos acerca del cambio de nombre del Golfo de México.

Trump nombró Golfo de América al espacio marítimo que abarca las costas de México, Cuba y las playas estadounidenses del sur del país.

Aunque aplicaciones de geolocalización modificaron el nombre del Golfo de México, para Javier Aguirre siempre va a llamarse así.

El Golfo de México fue nombrado Golfo de América por Donald Trump. (Redes sociales)

¿Qué dijo Javier Aguirre del Golfo de México y las políticas de Trump?

El DT de la Selección Mexicana concedió una conferencia para responder preguntas acerca de la participación del ‘Tri’ en la Nations League, torneo de la CONCACAF, pero el ‘Vaco’ fue cuestionado sobre su opinión de las políticas de Donald Trump.

"No quisiera entrar en un terreno que no me compete, que no me pertenece y no es motivo de esta reunión, puedo decir que desde que era jugador, recuerdo cuando veníamos a Los Angeles y siempre nos recibían con apoyo y por eso mi mensaje es de agradecimiento", mencionó el ‘Vasco’ ante los medios, según lo publicado por TUDN.

“Yo soy hijo de migrantes también, no es fácil dejar a tu país en busca de una mejor vida para los tuyos, no es fácil, mis padres sufrieron un tema relacionado con la posguerra y ahora algo parecido afecta aquí”

Javier Aguirre se siente identificado con los migrantes porque “buscan la vida” en otro país donde no nacieron y declaró que el nombre correcto es El Golfo de México: “Me identifico mucho con esta gente que vino buscándose la vida, hablo siempre con respeto y agradezco el apoyo, aunque para mí es el Golfo de México evidentemente”.

Javier Aguirre es el actual entrenador de la Selección Mexicana. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

¿Cuándo es la Final Four de la Liga de Naciones 2025?

El próximo compromiso de la Selección Mexicana es para las semifinales de la Liga de Naciones 2025 de la CONCACAF.

El partido del Tricolor es contra el seleccionado de Canadá el próximo jueves 20 de marzo a las 20:30 horas del tiempo del centro de México, la sede es el SoFi Stadium, ubicado en Los Angeles.

Ese mismo día se disputa la otra semifinal entre Estados Unidos y Panamá a las 18:00 horas del tiempo del centro de México.

La final del torneo y el partido por el tercer lugar están programados para el domingo 23 de marzo con el horario aún por definirse.