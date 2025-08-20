Alajuelense vs. América Femenil EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de la Concacaf W Champions Cup?

América Femenil debuta contra el Alajuelense en la Concacaf W Champions Cup 2025. (Fotos: Concacaf / Shutterstock)

El debut del América Femenil en la Concacaf W Champions Cup 2025-26 genera gran expectativa en México y Centroamérica. Las Águilas llegan como favoritas tras un arranque perfecto en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pero deben enfrentar a un Alajuelense motivado por jugar en casa y con el respaldo de su afición.

El choque no solo representa un partido de fase de grupos, donde también participan las campeonas mexicanas de Pachuca Femenil, también una prueba del verdadero nivel competitivo entre ligas como la de Costa Rica y la mexicana.

Para el América de la Liga MX, el reto es mantener su paso invicto y empezar con el pie derecho en un torneo que ofrece un premio enorme: el boleto a la FIFA Women’s Champions Cup 2027 y al Mundial de Clubes Femenil 2028.

Fecha, horario y sede de la Concacaf W Champions Cup HOY: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Alajuelense vs. América Femenil?

El encuentro se disputa hoy, miércoles 20 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica. El balón rueda esta noche en lo que será el inicio del camino de ambos clubes en la fase de grupos.

Se trata de un duelo que abre la Concacaf W Champions Cup, torneo que no solo busca coronar al mejor club de futbol de la región, sino que también ofrece un boleto al escenario mundial.

Fecha : miércoles 20 de agosto de 2025

: miércoles 20 de agosto de 2025 Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México; misma hora tiempo San José, Costa Rica)

(tiempo del centro de México; misma hora tiempo San José, Costa Rica) Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica.

Dónde ver EN VIVO el partido en México

Los aficionados pueden ver el Alajuelense vs. América EN VIVO a través de distintas señales, tanto de TV de Paga como en plataformas de streaming. Lamentablemente, no estará disponible por TV abierta.

No te pierdas el esperado debut de las Águilas del América Femenil en este torneo en el que juega lo más selecto del futbol femenino.

Señal de paga: ESPN

Plataforma de streaming: Disney+

Además, en El Financiero Deportes te compartimos lo más relevante de este encuentro, como alineaciones, marcador, goles, jugadas clave y un resumen muy completo.

¿Por qué es importante el debut del América en la Concacaf W Champions Cup?

Este compromiso es más que un simple inicio de torneo. El América quiere ratificar su hegemonía tras siete victorias consecutivas en la Liga MX Femenil y demostrar que puede competir al máximo nivel internacional.

Alajuelense Femenil apuesta por hacer valer su condición de local y sumar puntos que le permitan soñar con avanzar a la siguiente ronda.

Historial del Alajuelense frente a clubes mexicanos

El cuadro costarricense ya enfrentó a equipos de la Liga MX Femenil en competencias internacionales, como Tigres y Rayadas. Aunque no tuvieron buenos resultados en esos choques, el partido contra América representa la oportunidad de cambiar la historia y sumar una victoria histórica para el futbol femenil tico.

Jugadoras a seguir en Alajuelense Femenil vs. América y expectativas del partido

En las Águilas destacan nombres como Montserrat Saldívar, quien suma siete goles en la temporada de futbol mexicano, y Kiana Palacios, con seis tantos que la consolidan como referente en el ataque azulcrema.

Si hablamos del Alajuelense Femenil, la atención se centra en cómo responderán sus figuras locales ante la exigencia de un torneo internacional.

El América Femenil llega con la etiqueta de favoritas, pero el ambiente en el Morera Soto puede inclinar la balanza. La presión de la afición costarricense y el deseo de Alajuelense por competir de igual a igual hacen de este duelo una cita imperdible en la agenda del futbol femenil internacional.

¿Cómo funciona la Concacaf W Champions Cup 2025-26?

El torneo reúne a 10 equipos de 6 países y se divide en dos grupos de cinco clubes. Cada escuadra disputa cuatro partidos (dos en casa y dos como visitante) bajo el formato de todos contra todos.

Los dos mejores clubes de cada grupo avanzan a las semifinales, que se juegan en una sede única en mayo de 2026, junto al duelo por el tercer lugar y la gran final.