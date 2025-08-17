Pumas vs. América Femenil EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de la J7 de Liga MX Femenil?

Este domingo 17 de agosto se juega otra edición del 'clásico capitalino', Pumas vs. América Femenil.

El Pumas vs. América Femenil se convierte en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil Apertura 2025. Este clásico capitalino no solo representa un duelo entre dos instituciones históricas del futbol mexicano, sino también una batalla clave en la parte alta de la tabla general.

Las Águilas del América Femenil llegan como líderes invictas tras los resultados de la jornada 6 en la Liga MX Femenil, mostrando un poderío ofensivo contundente y una defensa casi impenetrable.

Mientras tanto, Pumas Femenil busca aprovechar su localía en el Estadio Olímpico Universitario y recortar la distancia frente a su acérrimo rival. La combinación de estilos de juego y el orgullo universitario contra la tradición azulcrema hacen que este duelo despierte gran expectativa entre la afición.

Si eres seguidor del futbol femenil mexicano, este enfrentamiento es imperdible. A continuación, te presentamos la información más importante: horario, transmisión en vivo y hasta pronóstico del partido.

La jornada 7 de la Liga MX Femenil incluye el duelo Pumas UNAM-América. (Fotos: Mexsport / Gemini / /www.ligafemenil.mx).

Fecha, horario y sede: ¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pumas vs. América Femenil?

Con ambos equipos en la pelea directa por los primeros puestos, el partido promete intensidad, goles y un ambiente lleno de pasión en la tribuna.

Este encuentro se disputa hoy domingo 17 de agosto. El escenario es el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, un inmueble con capacidad para más de 60 mil aficionados que se convierte en una auténtica caldera cuando se juega un clásico de futbol mexicano femenil.

Fecha: domingo 17 de agosto de 2025.

Horario: 12:00 horas (tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Universitario, en la CDMX.

Transmisión del Pumas vs. América hoy: ¿Dónde ver EN VIVO el clásico capitalino de la Liga MX Femenil?

Los aficionados a la Liga MX Femenil pueden seguir el Pumas vs. América Femenil en vivo por diferentes canales:

Televisión abierta : Canal 9 (TUDN).

: Canal 9 (TUDN). Streaming : ViX Premium, disponible bajo suscripción.

: ViX Premium, disponible bajo suscripción. Redes oficiales: Facebook y YouTube de la Liga MX Femenil con señal gratuita.

Adicionalmente, puedes consultar en El Financiero Deportes lo más relevante de este partido: marcador, goles, jugadas clave y más.

¿Qué se espera del partido Pumas vs. América Femenil?

El choque se presenta como un examen de poder. América Femenil lidera con paso perfecto: seis victorias en seis jornadas, 25 goles a favor y apenas un gol en contra, lo que refleja un dominio casi absoluto. Sus atacantes llegan en plena forma y con confianza para extender su racha.

Pumas, en cambio, ocupa la quinta posición con 13 puntos y un partido menos. El cuadro universitario apuesta por el talento joven y por figuras como Stephanie Ribeiro, que suma tres goles en el torneo.

La misión es clara: ganar en casa para cortar el invicto azulcrema y demostrar que están listas para competir de tú a tú con el líder.

Historial reciente entre América Femenil y Pumas

En los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX Femenil, el balance favorece a América con tres triunfos, mientras que Pumas solo consigue un empate y una victoria. En el duelo más reciente en el Olímpico Universitario, las Águilas se imponen 3-1, resultado que refleja la tendencia de dominio azulcrema en el clásico.

Kiana Palacios en partido del América Femenil. (Mexsport)

No obstante, la historia de estos encuentros demuestra que el orgullo y la rivalidad suelen equilibrar las fuerzas, por lo que la posibilidad de una sorpresa está latente.

Pronóstico del América vs. Pumas Femenil

De acuerdo con el momento actual, América Femenil parte como favorito. Su ataque es el más letal del campeonato y su defensa luce sólida. Sin embargo, jugar en el Olímpico Universitario añade presión y emoción.

El América Femenil vs. Pumas promete ser uno de los partidos más vibrantes de la jornada. No te pierdas este clásico capitalino y disfruta de la emoción del futbol femenil en vivo.