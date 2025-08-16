¿Quién va a estar en la ‘TripleManía XXXIII’? Cartelera completa del evento de la AAA en la CDMX

Además de los esperados encuentros de lucha libre, en la Triplemanía 33 se podrá presenciar la introducción de Konnan al Salón de la Fama de la AAA. (Foto: Cuartoscuro/ Lucha Libre AAA Worldwide)

¡Y en esta esquina: la AAA y en esta otra la WWE! Este será un muy buen sábado para todos los amantes de la lucha libre, debido a que se realizará la muy esperada TriplemManía XXXIII en la Ciudad de México, con una impresionante cartelera.

Se trata de un evento que buscará un lugar en la historia de la lucha libre, ya que a diferencia de las ediciones pasadas, en esta ocasión la AAA se alía oficialmente con WWE, ofreciendo un evento sin precedentes.

Es así que se podrán ver combates como los del grupo de luchadores The Judgment Day contra el icónico Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice; lo que sin duda será una producción de clase mundial.

Cartelera oficial de ‘TripleManía XXXIII’: ¿Quiénes estarán en el evento de la AAA?

La TripleManía XXXIII tiene programados cinco enfrentamientos en donde se podrá ver la lucha por el Megacampeonato de AAA, duelos entre luchadoras, así como encuentros mixtos.

Y si te recuerda a lo que sucedió durante la WrestleMania 41, en donde John Cena ganó el Campeonato de la WWE, es debido a que la TripleManía es el equivalente en México de este evento.

Desde su primera edición en 1993, ha sido testigo de batallas épicas y memorables luchas de máscaras y cabelleras. Mientras te preparas para vivir toda la emoción de la TripleManía XXXIII, te compartimos la cartelera completa.

'TripleManía XXXIII' es el evento de lucha libre entre la AAA y la WWE. Se realiza este 16 de agosto. (Foto: Gemini IA / Lucha Libre AAA Worldwide)

Megacampeonato AAA (Evento Estelar)

El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano

El título máximo de AAA se disputa en una batalla de cuatro esquinas con participación directa de la WWE.

Campeonato Latinoamericano AAA

El Mesías vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Campeonato Reina de Reinas AAA

Lady Flammer vs. Natalya vs. Faby Apache

Campeonato Mundial en Parejas AAA – Lucha Callejera

Los Garza (Ángel y Berto) vs. Psycho Clown y Pagano

Relevos mixtos AAA-WWE

The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

Además de la pelea estelar, otro de los momentos más esperados de la noche es la introducción de Konnan al Salón de la Fama de AAA, una ceremonia muy especial, debido a que será presentada por el ícono de la lucha libre: Rey Misterio.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la ‘TripleManía XXXIII’?

La TripleManía 33 se realizará hoy, sábado 16 de agosto de 2025, en la Arena Ciudad de México en donde 22 mil aficionados de la lucha libre se reunirán para vivir esta noche única.

Aunque en este momento solo hay lugares disponibles en la sección ‘Butaca 1’, debido a que todos los boletos se agotaron, tienes la posibilidad de disfrutar del evento desde la comunidad de tu hogar.

La TripleManía 33 se podrá ver a través de varias plataformas, tanto en vivo como en transmisión diferida:

Televisión abierta : Azteca 7 y Canal 6 (diferido, domingo 17 de agosto)

: Azteca 7 y Canal 6 (diferido, domingo 17 de agosto) TV de paga : Space (en vivo)

: Space (en vivo) Streaming: HBO Max (transmisión en vivo)

HBO Max (transmisión en vivo) Online: YouTube (en vivo) en el canal oficial de WWE

El evento dará inicio a las 7:00 de la noche de este sábado. Ten en cuenta que también se tiene planeado que se realice la Copa TripleManía, en donde varios luchadores entrarán al ring al estilo Royal Rumble.

Lo anterior, quiere decir que en intervalos de tiempo ingresarán los luchadores, quienes serán eliminados cuando caigan por encima de la tercera cuerda. El último en permanecer en el ring ganará. Hasta ahora, no se han compartido quiénes formarán parte de la Copa TripleManía.