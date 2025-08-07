México vs. EU en la TripleManía XXXIII: ¿Cuándo y dónde ver los duelos de la Lucha Libre AAA vs. WWE?

Triplemanía XXXIII marcará un antes y un después en la historia. Y es que la Arena Ciudad de México será testigo del primer evento de este calibre de la Lucha Libre AAA desde que la empresa mexicana fue adquirida por la WWE.
Este espectáculo reunirá a estrellas de talla mundial. La cartelera incluye combates por títulos, rivalidades intensas y momentos históricos que ningún fanático querrá perderse.
Fecha, hora y sede de Triplemanía XXXIII: ¿Cuándo y dónde es el evento de Lucha Libre?
La cita para Triplemanía XXXIII es el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 7:00 pm (tiempo del centro de México).
El evento se celebrará en la Arena Ciudad de México, con capacidad para más de 22 mil espectadores. Ante la expectativa por la colaboración AAA-WWE, se espera una alta demanda.
- Evento: Triplemanía XXXIII
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 7:00 pm (CDMX)
- Sede: Arena CDMX en col. Santa Barbara, Azcapotzalco
Transmisión del evento: ¿Dónde ver Triplemanía XXXIII en vivo?
En el caso de televisión, habrá varias opciones para ver Triplemanía: TV de paga, streaming e, incluso, una opción en vivo mediante YouTube. Además, está la opción diferida mediante TV abierta; conoce los detalles:
- Televisión abierta: Azteca 7, Canal 6 (diferida el domingo)
- Streaming: HBO Max (en vivo)
- TV de paga: Space (en vivo)
- Online: YouTube (en vivo)
Cartelera de Triplemanía XXXIII: ¿Cuáles son los combates y eventos confirmados?
Estos son algunos de los eventos confirmados al momento para Triplemanía XXXIII:
- Megacampeonato AAA: El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano
- Inducción al Salón de la Fama AAA: Rey Mysterio presentará a Konnan
- The Judgment Day (JD McDonagh, Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Perez) vs.Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Valerie Loureda
- Alianza de El Ojo (Dorian Roldán y El Patrón Alberto, Megacampeón de AAA) vs. el Ejercito de Latin Lover (Psycho Clown, Pagano y compañía)
- Lucha por el Reina de Reinas: Faby Apache vs. Nattie Neidhart vs. Lady Flammer
Boletos para Triplemanía XXXIII: ¿Cuánto cuesta ir a la Lucha Libre AAA?
La venta de las entradas para Triplemanía XXXIII es mediante Super Boletos y taquillas de la Arena Ciudad de México, con precios desde $251 y hasta los $8,040 pesos MXN:
- Ring Side VIP – MXN $8,040
- Ring Side – MXN $5,600
- Ring General VIP – MXN $3,765
- Ring General – MXN $3,138
- Retráctil VIP – MXN $1,883
- SP Platino – MXN $1,883
- SP Oro VL – MXN $1,883
- SP Oro – MXN $1,883
- SP Platino VL – MXN $1,883
- Zona Toyota – MXN $1,569
- Zona Zapata – MXN $1,569
- Banco Azteca – MXN $1,569
- Platea – MXN $1,569
- Zona Pepsi – MXN $1,569
- McCormick – MXN $1,569
- Zona Miniso – MXN $1,569
- Mercado Libre – MXN $1,569
- Zona Elektra – MXN $1,569
- Zona Mega – MXN $1,569
- Barrera – MXN $1,004
- Cap Diferentes – MXN $879
- Butaca 1 – MXN $753
- Butaca 2 – MXN $502
- Butaca 2 VL – MXN $377
- Butaca 3 – MXN $251
Impacto tras la alianza AAA y WWE: ¿Cómo se beneficia la lucha libre mexicana?
La unión AAA-WWE ha trascendido de lo comercial y es que abre la puerta a intercambios de talento, producciones de mayor calidad y una proyección internacional sin precedentes para la lucha libre mexicana, con eventos como el último WWE Worlds Collide.