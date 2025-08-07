México vs. EU en la TripleManía XXXIII: ¿Cuándo y dónde ver los duelos de la Lucha Libre AAA vs. WWE?

Se celebra el primer Triplemanía desde la compra de la WWE; con ella, llegan estrellas de la lucha libre de Estados Unidos a CDMX (Fotoarte: El Financiero / Foto: Shutterstock, Lucha Libre AAA Worldwide, World Wrestling Entertainment, LLC).

Triplemanía XXXIII marcará un antes y un después en la historia. Y es que la Arena Ciudad de México será testigo del primer evento de este calibre de la Lucha Libre AAA desde que la empresa mexicana fue adquirida por la WWE.

Este espectáculo reunirá a estrellas de talla mundial. La cartelera incluye combates por títulos, rivalidades intensas y momentos históricos que ningún fanático querrá perderse.

Fecha, hora y sede de Triplemanía XXXIII: ¿Cuándo y dónde es el evento de Lucha Libre?

La cita para Triplemanía XXXIII es el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

El evento se celebrará en la Arena Ciudad de México, con capacidad para más de 22 mil espectadores. Ante la expectativa por la colaboración AAA-WWE, se espera una alta demanda.

Evento : Triplemanía XXXIII

: Triplemanía XXXIII Fecha : Sábado 16 de agosto

: Sábado 16 de agosto Hora : 7:00 pm (CDMX)

: 7:00 pm (CDMX) Sede: Arena CDMX en col. Santa Barbara, Azcapotzalco

Transmisión del evento: ¿Dónde ver Triplemanía XXXIII en vivo?

En el caso de televisión, habrá varias opciones para ver Triplemanía: TV de paga, streaming e, incluso, una opción en vivo mediante YouTube. Además, está la opción diferida mediante TV abierta; conoce los detalles:

Televisión abierta : Azteca 7, Canal 6 (diferida el domingo)

: Azteca 7, Canal 6 (diferida el domingo) Streaming : HBO Max (en vivo)

: HBO Max (en vivo) TV de paga : Space (en vivo)

: Space (en vivo) Online: YouTube (en vivo)

Cartelera de Triplemanía XXXIII: ¿Cuáles son los combates y eventos confirmados?

Estos son algunos de los eventos confirmados al momento para Triplemanía XXXIII:

Megacampeonato AAA: El Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano

Inducción al Salón de la Fama AAA: Rey Mysterio presentará a Konnan

The Judgment Day (JD McDonagh, Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Perez) vs.Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Valerie Loureda

Alianza de El Ojo (Dorian Roldán y El Patrón Alberto, Megacampeón de AAA) vs. el Ejercito de Latin Lover (Psycho Clown, Pagano y compañía)

Lucha por el Reina de Reinas: Faby Apache vs. Nattie Neidhart vs. Lady Flammer

Boletos para Triplemanía XXXIII: ¿Cuánto cuesta ir a la Lucha Libre AAA?

La venta de las entradas para Triplemanía XXXIII es mediante Super Boletos y taquillas de la Arena Ciudad de México, con precios desde $251 y hasta los $8,040 pesos MXN:

Ring Side VIP – MXN $8,040

– MXN $8,040 Ring Side – MXN $5,600

– MXN $5,600 Ring General VIP – MXN $3,765

– MXN $3,765 Ring General – MXN $3,138

– MXN $3,138 Retráctil VIP – MXN $1,883

– MXN $1,883 SP Platino – MXN $1,883

– MXN $1,883 SP Oro VL – MXN $1,883

– MXN $1,883 SP Oro – MXN $1,883

– MXN $1,883 SP Platino VL – MXN $1,883

– MXN $1,883 Zona Toyota – MXN $1,569

– MXN $1,569 Zona Zapata – MXN $1,569

– MXN $1,569 Banco Azteca – MXN $1,569

– MXN $1,569 Platea – MXN $1,569

– MXN $1,569 Zona Pepsi – MXN $1,569

– MXN $1,569 McCormick – MXN $1,569

– MXN $1,569 Zona Miniso – MXN $1,569

– MXN $1,569 Mercado Libre – MXN $1,569

– MXN $1,569 Zona Elektra – MXN $1,569

– MXN $1,569 Zona Mega – MXN $1,569

– MXN $1,569 Barrera – MXN $1,004

– MXN $1,004 Cap Diferentes – MXN $879

– MXN $879 Butaca 1 – MXN $753

– MXN $753 Butaca 2 – MXN $502

– MXN $502 Butaca 2 VL – MXN $377

– MXN $377 Butaca 3 – MXN $251

Impacto tras la alianza AAA y WWE: ¿Cómo se beneficia la lucha libre mexicana?

La unión AAA-WWE ha trascendido de lo comercial y es que abre la puerta a intercambios de talento, producciones de mayor calidad y una proyección internacional sin precedentes para la lucha libre mexicana, con eventos como el último WWE Worlds Collide.