¿Dónde ver la Leagues Cup 2025 EN VIVO HOY? Juárez se juega pase a cuartos; Cruz Azul, solo el orgullo

Cruz Azul busca una despedida digna de la Leagues Cup. (Fotos: Mexsport - Isaac Ortiz / IA Gemini / leaguescup.com)

Al fin se definen los 8 mejores de la Leagues Cup 2025. El torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS celebra este jueves 7 de agosto sus últimos partidos de la fase de grupos.

En la jornada 3 vimos caer a Pumas 3-1 ante Inter de Miami, el equipo de la MLS se clasificó sin Lio Messi, pero con una brillante actuación de Luis Suárez; América también quedó fuera: ganó en penales al Portland, pero no fue suficiente para seguir en el torneo.

Un equipo mexicano sigue con vida: FC Juárez, que busca avanzar a cuartos de final con un resultado positivo ante el New York Red Bulls.

Cruz Azul solo busca una despedida con honor ante el Colorado Rapids, ‘La Máquina’ tuvo una actuación desastrosa en el torneo, con goleadas como el 7-0 ante Seattle Sounders en la jornada 1.

Además, Toluca, Pachuca y Tigres, ya clasificados, dependen de los resultados de esta fecha para amarrar su posición en cuartos.

El argentino Rodrigo De Paul anotó su primer gol con el Inter Miami en el triunfo por 3-1 ante el Pumas mexicano. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Partidos de HOY en la Leagues Cup 2025: ¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 3 en México?

En México, Apple TV con el MLS Season Pass es la principal vía para seguir todos los partidos de la Leagues Cup 2025. Sin embargo, algunos juegos también se transmiten en televisión abierta. Hoy, el único partido disponible en TV nacional es Cruz Azul vs. Colorado Rapids.

FC Cincinnati vs. Chivas

Fecha : jueves 7 de agosto

: jueves 7 de agosto Hora : 17:00 (centro de México)

: 17:00 (centro de México) Sede : TQL Stadium, Cincinnati, Ohio

: TQL Stadium, Cincinnati, Ohio Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

New York Red Bulls vs. FC Juárez

Fecha : jueves 7 de agosto

: jueves 7 de agosto Hora : 17:30 (centro de México)

: 17:30 (centro de México) Sede : Red Bull Arena, Harrison, New Jersey

: Red Bull Arena, Harrison, New Jersey Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Monterrey vs. Charlotte FC

Fecha : jueves 7 de agosto

: jueves 7 de agosto Hora : 17:30 (centro de México)

: 17:30 (centro de México) Sede : Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte

: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Cruz Azul vs. Colorado Rapids

Fecha : jueves 7 de agosto

: jueves 7 de agosto Hora : 18:30 (centro de México)

: 18:30 (centro de México) Sede : Dignity Health Sports Park, Carson, California

: Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión: Canal 9, TUDN y MLS Season Pass (Apple TV)

LA Galaxy vs. Santos Laguna

Fecha : jueves 7 de agosto

: jueves 7 de agosto Hora : 21:15 (centro de México)

: 21:15 (centro de México) Sede : Dignity Health Sports Park, Carson, California

: Dignity Health Sports Park, Carson, California Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV)

Tabla de clasificados a cuartos de final de la Leagues Cup 2025 (al momento)

Juárez (5 puntos) necesita ganar en tiempo regular o empatar y triunfar en penales. Con cualquiera de esos resultados, desplazaría al Toluca como líder de la tabla Liga MX y se metería entre los cuatro clasificados a cuartos de final, con lo que sacaría a Puebla (que por ahora es cuarto).

Varios grandes del futbol mexicano ya están eliminados, como América, Chivas, Monterrey y Cruz Azul.

Tabla de la MLS al momento:

Seattle Sounders – 9 puntos

– 9 puntos Inter Miami – 8 puntos

– 8 puntos Orlando City – 7 puntos.

– 7 puntos. Portland Timbers – 7 puntos.

Tabla de la Liga MX al momento:

Toluca – 8 puntos.

– 8 puntos. Tigres UANL – 6 puntos.

– 6 puntos. Pachuca – 6 puntos.

– 6 puntos. Puebla - 6 puntos.

En este formato, en caso de empate en 90 minutos, se otorgan 2 puntos al ganador en penales y 1 al perdedor. Los cuatro equipos con más puntos de cada liga (MLS y Liga MX) avanzan a cuartos y jugarán según su posición:

MLS 1 vs. LIGA MX 4

MLS 2 vs. LIGA MX 3

MLS 3 vs. LIGA MX 2

MLS 4 vs. LIGA MX 1

Calendario de la fase final: Fechas clave tras la fase de grupos