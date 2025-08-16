Tigres vs. América EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY el partido de la jornada 5 de Liga MX?

El partido Tigres vs. América de la J5 en el Apertura 2025 se juega este sábado 16 de agosto.

El duelo Tigres vs. América en vivo es el gran atractivo de la jornada 5 del Apertura 2025, un choque que paraliza al futbol mexicano. Ambos equipos llegan en la parte alta de la tabla y con el objetivo de enviar un mensaje claro al resto de la Liga MX: están listos para pelear por el título.

El Estadio Universitario de Tigres, más conocido como ‘El Volcán’, será el escenario donde se escriba un nuevo capítulo de esta rivalidad.

Los regiomontanos llegan encendidos tras un arranque perfecto, con tres victorias consecutivas y una goleada histórica de 7-0 frente a Puebla. La dupla entre Ángel Correa y André-Pierre Gignac mantiene a Tigres como uno de los equipos más peligrosos del campeonato, y hoy buscan confirmar su poderío ante un rival directo.

Enfrente está un América que no pierde, pero tampoco convence del todo. El conjunto dirigido por André Jardine suma dos victorias y dos empates, ubicado en la sexta posición de la tabla. Las Águilas llegan presionadas por recuperar la confianza de su afición después de los tropiezos recientes en las finales del ‘Ame’ con Toluca, y este partido representa la oportunidad perfecta para levantar el vuelo.

Tigres recibe al América este sábado. (Mexsport)

Fecha, horario y sede: ¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Tigres vs. América de la Liga MX?

El Tigres vs. América HOY se disputa este sábado en el Estadio Universitario. ‘El Volcán’ promete una atmósfera electrizante, con una afición de la Liga MX que no deja de presionar de principio a fin.

¿Quién se quedará con la victoria en El Volcán?

Fecha : sábado 16 de agosto de 2025.

: sábado 16 de agosto de 2025. Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México).

: (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Transmisión del partido de futbol hoy: ¿Dónde ver Tigres vs. América EN VIVO?

El encuentro está disponible en diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Si quieres ver el partido de Tigres vs. América en México puedes hacerlo a través de las siguientes señales:

Televisión abierta: Azteca 7 .

. Transmisión en plataformas e internet: la aplicación de TV Azteca y el sitio oficial de Azteca Deportes.

Estado actual de los equipos: ¿Cómo llegan Tigres y América al partido?

Tigres marcha invicto, con paso arrollador y en la segunda posición de la tabla de posiciones después de la jornada 4, con un partido pendiente, lo que les da la posibilidad de alcanzar la cima si logran vencer a las Águilas del América.

El equipo de Coapa, en cambio, ocupa la sexta plaza con ocho puntos y una deuda pendiente en cuanto a solidez, aunque su ataque con Brian Rodríguez y Víctor Dávila sigue siendo su carta fuerte.

Posibles alineaciones Tigres vs. América 2025

Pronóstico y antecedentes del partido

Las estadísticas muestran a América con ventaja histórica: 33 triunfos en 78 partidos disputados ante Tigres. Sin embargo, el presente favorece a los felinos, que llegan como ligeros favoritos por su contundencia en las primeras jornadas.

El pronóstico apunta a un partido cerrado, con goles y emociones garantizadas.