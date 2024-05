Brian Rodríguez, jugador del América, niega acusaciones de violencia: ‘Jamás me involucraría en algo así’

Brian Rodríguez, jugador y campeón con el Club América en el Clausura 2024, negó las acusaciones de índole sexual en su contra, las cuales fueron publicadas por diversos medios. El comunicado retomado por Fox, que después fue eliminado.

Brian Rodríguez compartió un comunicado en redes sociales. (Foto: Instagram brianrodiguez_10)

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos; quiero dejar claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada con mis valores”.

Al final del comunicado, compartió que su abogado ya está trabajando en la situación para proteger sus derechos.

Información en desarrollo...